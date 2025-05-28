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خارج الحدود

حجارة داود، القسام تبث مشاهد من عملية استهداف قوة صهيونية في غزة

عمليات القسام، فيتو
عمليات القسام، فيتو

بثت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم الأربعاء، مشاهد من استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل شمالي قطاع غزة.

 

القسام تستهدف قوة صهيونية تحصنت داخل منزل

وقالت القسام عبر قناتها على "تلجرام"، إن المشاهد تأتي ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود"، وتم استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل ودبابة "ميركافا" بقذيفة مضادة للأفراد وقذيفة "الياسين 105" ببيت لاهيا شمال القطاع.

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وكانت المجندة الإسرائيلية الأسيرة المحررة، ليري إلباج، اتخذت قرارا بالعودة للخدمة بجيش الاحتلال لتصفية ما سماها بـ"الحسابات"، بحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

 

وقال إيلي الباج، إن ابنته تريد العودة للخدمة في الجيش، بعد 600 يوم من بدء "العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة، مضيفا: "تريد أن تصفي حساباتها بطريقة ما مع من احتجزوها، ستكون في مكانة خاصة جدًا.

يشار إلى أن الجندية الإسرائيلية المحررة، التى تم الإفراج عنها فى يناير الماضى، وجهت الشكر لكتائب القسام على حسن المعاملة وقت أسرها.

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حجارة داود القسام غزة المجندة الإسرائيلية الأسيرة المحررة ليري إلباج العدوان الإسرائيلي قطاع غزة

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