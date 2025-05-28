حجارة داود، القسام تبث مشاهد من عملية استهداف قوة صهيونية في غزة

بثت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم الأربعاء، مشاهد من استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل شمالي قطاع غزة.

القسام تستهدف قوة صهيونية تحصنت داخل منزل

وقالت القسام عبر قناتها على "تلجرام"، إن المشاهد تأتي ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود"، وتم استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل ودبابة "ميركافا" بقذيفة مضادة للأفراد وقذيفة "الياسين 105" ببيت لاهيا شمال القطاع.

مجندة إسرائيلية محررة من الأسر تعود للمشاركة فى العدوان على غزة

وكانت المجندة الإسرائيلية الأسيرة المحررة، ليري إلباج، اتخذت قرارا بالعودة للخدمة بجيش الاحتلال لتصفية ما سماها بـ"الحسابات"، بحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

كتـ.ـائب القسـ.ـام: "ضمن عمليات حجارة داود — مشاهد لاستهداف قوة إسرائيلية متحصنة داخل منزل، ودبابة ميركفاه بقذيفتي ياسين 105 ومضادة للأفراد، في بيت لاهيا شمال غزة"#الجزيرة #ألبوم pic.twitter.com/jSrcruxeGS — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) May 28, 2025

وقال إيلي الباج، إن ابنته تريد العودة للخدمة في الجيش، بعد 600 يوم من بدء "العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة، مضيفا: "تريد أن تصفي حساباتها بطريقة ما مع من احتجزوها، ستكون في مكانة خاصة جدًا.

يشار إلى أن الجندية الإسرائيلية المحررة، التى تم الإفراج عنها فى يناير الماضى، وجهت الشكر لكتائب القسام على حسن المعاملة وقت أسرها.

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