الرئيس يطفئ حريقا أشعلته الحكومة

كما قلت هنا الحكومة سوف تسحب مشروعها الخاص بقانون الإيجار القديم، وأنها ستعدله حتى لا يتم طرد المستأجرين.. وهذا ما سوف يحدث بعد توجيهات الرئيس السيسي للحكومة التى طمئن فيها المستأجرين أنه لن يتم طردهم من بيوتهم بعد عدة سنوات.



فقد واجه مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب رفضا واسعا داخل وخارج البرلمان، بعد أن أثار فزعا كبيرا لدى فئة اجتماعية ليست بالقليلة، وهو ما يهدد السلام الاجتماعي في وقت نحتاج فيه لأقصى قدر من التماسك الاجتماعي لمواجهة التحديات التى تحيط بنا من كل جانب، لدرجة حصارنا.



لقد قال لي نواب إن الحكومة تقدمت بمشروع القانون وهى تدرك أنها سوف تعدله، وقال آخرون إنها ضمنت المشروع بند إنهاء العلاقة الايجارية بعد خمس سنوات لتساوم به النواب على نسبة الزيادة في القيمة الايجارية.



على كل حال لقد طالب الرئيس السيسي في توجيهاته للحكومة تعديل مشروع القانون، بعد أن حسم عدم طرد المستأجرين، وليس أمام الحكومة إلا تنفيذ توجيهات الرئيس وحرفيا.. ولكنها فرصة مناسبة لتدبر الأمر وحساب تأثير أى قرار أو موقف أو حتى قول قبل الإقدام على فعله أو قوله..

فإن إثارة فزع فئة اجتماعية كبيرة هو بمثابة إشعال حريق مجتمعي، والحمد لله أن الرئيس أطفأ ذلك الحريق، وجنب البلاد تداعيات وخيمة لإثارة فزع المستأجرين الذين منهم متقاعدين بعد أن تخطوا سن المعاش، وشباب دفعوا خلوات كبيرة للحصول على وحدات بنظام الإيجار القديم، وزيادة القيمة الإيجارية عشرين ضعفا سوف تعجزهم عن دفع الإيجار وبالتالى سوف يتم طردهم من منازلهم!

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