ترامب ينقلب على بوتين!

بعد التصعيد العسكرى المتبادل بين روسيا وأوكرانيا خرج الرئيس الأمريكي ترامب ليهاجم كلا من بوتين وزيلنسكى، وإذا كان هجوم ترامب على الرئيس الأوكراني ليس جديدا وسبق أن حدث مرارا من قبل، فإنها المرة الأولى التى يهاجم فيها بوتين على هذا النحو الحاد، فقد وصفه بالجنون وقال عنه أنه جن جنونه ويلعب بالنار! وبذلك يكون ترامب قد انقلب على بوتين الذى كان يعتبره صديقا!



والأغلب أن هذا حدث لأن ترامب كان يعتقد أنه قادر على إنهاء حرب أوكرانيا خلال 24 ساعة لو أنه لو كان موجودا رئيسا، وما كانت قد اندلعت تلك الحرب.. لكنه يرى أن بوتين خذله ولم يمنحه امكانية الفخر بأنه أنهى هذه الحرب، ولذلك صب غضبه على الرئيس الروسى، الذى ربما أضاع عليه فرصة الحصول على جائزة نوبل للسلام.



والتطورات الأخيرة في الحرب الأوكرانية تبين أن إنهاءها خلال ساعات أو أيام وربما أسابيع نوع من السذاجة السياسية، لآن بوتين ليس زعيما عاديا ولأنه يتصرف الآن بوصفه منتصرا، ويجب أن تعترف أوكرانيا بهزيمتها وتقبل بما يفرضه عليها بقوة السلاح.



كما أوضحت تلك الحرب أن كلام الانتخابات وتصريحات الدعاية الانتخابية لا تتحقق عادة على أرض الواقع، لأن الواقع معقد ومتشابك وصعب ويحتاج لجهد للتعامل معه! وهذا ما حدث مع ترامب.. فهو لم ينه الحرب في 24 ساعة أو حتى آلاف الساعات حتى الآن.

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