مزاح رئاسي!

أثارت صورة زوجة الرئيس ماكرون وهى تدفع وجهه بيديها اهتماما إعلاميا داخل وخارج فرنسا، وهو ما اضطر الرئيس الفرنسى أن يفسر ما حدث بأنه كان تشاحن ومزاح بينه وبين زوجته وهما على باب طائرته الرئاسية التى أقلتهما إلى فيتنام في بداية جولة أسيوية له.. كما لجأت مؤسسة الرئاسة الفرنسية إلى إصدار بيان قالت فيه إن ماكرون مستهدف مؤخرا بالتشويه والتحريف لتصرفاته من قبل الإعلام!



أما مواقع التواصل الاجتماعي فقد تذكرت وهى تعلق على هذه الصورة فارق السن الكبير بين ماكرون وزوجته والبالغ نحو ربع قرن من الزمان، كما تذكرت أن زوجة ماكرون كانت معلمته وأنها صفعته كما يصفع المدرس تلميذه!



وبالطبع العلاقة بين ماكرون وزوجته هى مثل أية علاقة بين أي زوجين.. أي فيها الاتفاق والخلاف، ووفقها المداعبات والمشاجرات، وفيها المزاح والخناق، وفيها السرور والغضب.. ولا يختلف الأمر إذا كان الزوجان متقاربين في السن أو أن أحدهما أكبر من الآخر، كما هو حال ماكرون وزوجته التى كانت معلمته السابقة..

ولكن المسئولين عليهم التزامات إضافية ليس مطلوبا من الأزواج العاديين الحرص عليها.. أى من حق زوجة ماكرون أن تمزح معه أو حتى تغضب منه وتدفع بيديها وجهه، ولكن ليس أمام الكاميرات والإعلاميين والصحفيين.



هناك قواعد يفرضها المنصب الرئاسي على الرؤساء وزوجاتهم ومن بين هذه القواعد أن يتشاحنوا ويمزحوا في المنازل، بل وفي غرف النوم وليس حتى أمام الخدم والمساعدين.

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