أضرار العرقسوس، خطر على مرضى القلب والكلى والحوامل

أضرار العرقسوس، العرقسوس من الأعشاب الشهيرة التي عرفت منذ القدم وهو يقدم كمشروب شعبى وكان يستخدم في الطب القديم وحاليا يدخل فى صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل.

وأضرار العرقسوس، عديدة للاسف رغم قيمته الغذائية وفوائده العظيمة ولكن لا يجوز تناوله بإفراط حفاظا على الصحة.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن العرقسوس (أو السوس) هو نبات عشبي يستخدم منذ آلاف السنين في الطب الشعبي والشرقي، ويشتهر بمذاقه الحلو ومفعوله المهدئ، ويستخدم العرقسوس في صناعة المشروبات والحلويات، ويعتقد أن له فوائد صحية عديدة، منها تخفيف التهابات الحلق وقرحة المعدة، إلا أن الإفراط في تناوله أو استخدامه بشكل غير معتدل قد يؤدي إلى أضرار صحية جسيمة.

أضرار العرقسوس

أضرار العرقسوس على الصحة

وأضافت مرام، أن من أضرار العرقسوس:

ارتفاع ضغط الدم من أبرز وأخطر أضرار العرقسوس، وذلك بسبب احتوائه على مادة "الجليسيريزين"، التي تؤدي إلى احتباس الصوديوم والماء في الجسم وفقدان البوتاسيوم، مما يرفع ضغط الدم، والأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم أو أولئك المعرضون له ينصحون بالامتناع عن تناوله تماما.

تناول العرقسوس بشكل منتظم أو بكميات كبيرة قد يؤدي إلى نقص حاد في البوتاسيوم في الدم، وهي حالة تعرف بـ"نقص بوتاسيوم الدم"، هذا النقص يمكن أن يسبب ضعف في العضلات، واضطراب في نبضات القلب، وإرهاق عام، وتشنجات عضلية.

نتيجة لانخفاض البوتاسيوم واحتباس السوائل، قد يعاني الشخص من اضطرابات في نظم القلب، وقد يصل الأمر إلى قصور في عضلة القلب في بعض الحالات الشديدة، لذلك، يعتبر العرقسوس خطرا على مرضى القلب.

تشير الدراسات إلى أن العرقسوس يمكن أن يؤثر على توازن الهرمونات الجنسية، حيث يقلل من مستوى هرمون التستوستيرون لدى الرجال عند تناوله بكثرة، وقد يؤدي إلى اضطراب في الدورة الشهرية لدى النساء.

يحذر بشدة من تناول العرقسوس أثناء فترة الحمل، لأنه قد يؤدي إلى زيادة خطر الولادة المبكرة، وانخفاض وزن الجنين عند الولادة، وتأثيرات على نمو دماغ الجنين، لذا على النساء الحوامل تجنبه تماما.

العرقسوس قد يتفاعل مع العديد من الأدوية، خاصة مدرات البول، وأدوية القلب، والستيرويدات، ومضادات التخثر، وهذه التفاعلات قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، لذا من الضروري استشارة الطبيب قبل تناول العرقسوس إذا كنت تتناول أدوية.

احتباس السوائل وزيادة ضغط الدم قد يضع عبئا إضافيا على الكلى، وقد يفاقم مشاكل القصور الكلوي لدى من يعانون من أمراض الكلى المزمنة.

على الرغم من أن البعض يستخدم العرقسوس لعلاج حرقة المعدة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى الانتفاخ، والغثيان، والإسهال أو الإمساك

وتابعت، العرقسوس نبات له تاريخ طويل في الطب الشعبي، ولكن أضراره الصحية عند الإفراط في تناوله كثيرة وخطيرة، لذا لا يجب استهلاك العرقسوس بكميات كبيرة أو لفترات طويلة دون إشراف طبي، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، ضغط الدم، الكلى، أو النساء الحوامل، ومن الأفضل دائما الاعتدال في الاستهلاك أو البحث عن بدائل طبيعية أقل ضررا.

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