أبرزها أمراض القلب وتسوس الأسنان، احذري أضرار الشيكولاتة

أضرار الشيكولاتة، الشيكولاتة من الحلوى الشهيرة على مستوى العالم ويعشقها الكبار والصغار لمذاقها المميز، وهي لها أنواع وأشكال عديدة ومختلفة.

وأضرار الشيكولاتة، عديدة لاحتوائها على نسبة عالية من السكر ما يشكل مخاطر عديدة على الكبار والصغار لذا يجب تناولها بحذر.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن الشيكولاتة من أكثر الأطعمة المحبوبة على مستوى العالم، وتعد رمز للمتعة والاحتفال، إلا أن استهلاكها المفرط قد يؤدي إلى أضرار صحية عديدة، لا سيما عندما تكون محملة بالسكر والدهون والمكونات الصناعية.

أضرار الشيكولاتة

أضرار الإفراط في تناول الشيكولاتة

وأضافت مرام، أن من أضرار الشيكولاتة التى تجعلنا تتناولها بحذر حفاظا على الصحة:-

الشيكولاتة، خاصة الأنواع المملوءة بالكريمة أو المضاف إليها السكر، تحتوي على سعرات حرارية عالية ودهون مشبعة، والاستهلاك المفرط لها يساهم في زيادة الوزن، وقد يؤدي إلى السمنة، التي تعد بدورها عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.

تحتوي الشيكولاتة على مواد تؤثر على الدماغ مثل الكافيين والثيوبرومين، بالإضافة إلى السكر، الذي يحفز إفراز الدوبامين، وهو الناقل العصبي المرتبط بالشعور بالسعادة، هذا يجعل بعض الأشخاص يطورون سلوك شبيه بالإدمان تجاه الشيكولاتة، فيجدون صعوبة في التحكم بالكميات المستهلكة.

رغم أن العلاقة بين الشيكولاتة وحب الشباب لم تحسم علميا بشكل كامل، فإن الكثير من الأشخاص يلاحظون تفاقم مشاكل البشرة بعد تناول الشيكولاتة، خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكر ومنتجات الألبان، وهذه المكونات قد تؤدي إلى زيادة إفراز الزيوت في البشرة، وبالتالي ظهور الحبوب.

السكريات الموجودة في الشيكولاتة تعد بيئة خصبة لنمو البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان، ومع ضعف النظافة الفموية، يمكن أن تتسبب الشيكولاتة في تآكل طبقة المينا وتكوين تجاويف مؤلمة.

تناول الشيكولاتة بكميات كبيرة قد يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ، وحرقة المعدة، والإسهال.

كما أن الكافيين والثيوبرومين قد يؤثران على حركة الأمعاء ويزيدان من إفراز الحمض المعدي، مما يسبب الشعور بعدم الراحة.

الأنواع التجارية من الشيكولاتة تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف، مما يرفع مستوى الجلوكوز في الدم، ويزيد من مقاومة الأنسولين، هذا الأمر قد يؤدي مع مرور الوقت إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

بعض الأشخاص يعانون من الصداع النصفي بعد تناول الشيكولاتة، والسبب في ذلك يعود إلى احتوائها على مادة "التيرامين" بالإضافة إلى الكافيين، وهما من المواد التي قد تساهم في تحفيز نوبات الصداع لدى بعض الأفراد الحساسين لها.

رغم أن الشيكولاتة الداكنة يمكن أن تكون مفيدة للقلب عند تناولها باعتدال، فإن الشيكولاتة الغنية بالسكر والصوديوم قد تساهم في رفع ضغط الدم، خاصة إذا كانت جزء من نمط غذائي غير متوازن.

بعض الأشخاص قد يعانون من حساسية تجاه مكونات معينة في الشيكولاتة مثل الحليب، أو المكسرات المضافة، أو حتى الكاكاو نفسه، وتتنوع أعراض الحساسية ما بين الطفح الجلدي وضيق التنفس واضطرابات الجهاز الهضمي.

وتابعت، أنه على الرغم من أن الشيكولاتة تحتوي على بعض المركبات المفيدة مثل مضادات الأكسدة، إلا أن تناولها بإفراط، خاصة الأنواع الصناعية المحلاة، قد يؤدي إلى مشاكل صحية جسيمة، لذا ينصح بالاعتدال في استهلاكها، واختيار الشيكولاتة الداكنة بنسبة كاكاو عالية وقليلة السكر للاستفادة من فوائدها دون التعرض لأضرارها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.