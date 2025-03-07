الصحة تحذر هؤلاء من تناول العرقسوس في رمضان

حذرت وزارة الصحة أصحاب الأمراض المزمنة خاصة مرضى الضغط والسكر والكلى من تناول مشروب العرقسوس في رمضان.

خطورة مشروب العرقسوس

وأوضحت أن مشروب العرقسوس يتسبب في زيادة نسبة البوتاسيوم في الجسم، مؤكدة أن البوتاسيوم العدو الأول لمرضى الكلى.

خطورة العرقسوس على مرضى ضعف عضلة القلب

وكشفت عن مخاطر الإفراط في تناول مشروب العرقسوس على الرغم من أن له فوائد كثيرة ولكنه يسبب أضرارا شديدة لمرضى ضعف عضلة القلب؛ لأنه يؤثر على فاعلية أدوية كثيرة من التي تستخدم لعلاج ضعف عضلة القلب مثل الديجوكسن ومدرات البول.​



خطر الإصابة بتسمم اللانوكسين

وأوضحت أن العرقسوس يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بتسمم اللانوكسين (الديجوكسين)، ويمكن أن يقلل من تأثيرات أدوية ارتفاع ضغط الدم أو مدرات البول المستخدمة.​

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وقدمت وزارة الصحة نصائح للحد من التفاعلات الدوائية مع العرقسوس منها:​



١-التقليل من تناول مشروب العرقسوس وعدم تناوله بكميات كبيرة بالنسبة لمرضى ضعف عضلة القلب.​



٢-متابعة مستوى البوتاسيوم في الدم بصورة منتظمة للمرضى الذين يتناولون العرقسوس بكميات كبيرة، وأثناء العلاج بمدرات البول.​



٣-متابعة علامات ارتفاع ضغط الدم، وقلوية الدم، العلامات التحذيرية المبكرة لتسمم اللانوكسين مثل الارتباك وفقدان الشهية والغثيان والقيء والإسهال أو مشاكل في الرؤية.​



٤-الذهاب للطبيب فورًا عند ظهور الأعراض السابقة أو نقص البوتاسيوم.​



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وأكدت وزارة الصحة انه فى حالة حدوث أي آثار جانبية من الأدوية يمكن إبلاغ مركز اليقظة الصيدلية لتقييم ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية.​

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