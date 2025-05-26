أضرار الحرنكش، تصل إلى التسمم.. احذر الإفراط في تناوله

أضرار الحرنكش، الحرنكش من الفواكه الموسمية الشهيرة التى تعتبر من أنواع الفاكهة الشعبية لكثرة انتشارها فى الأسواق ولها عشاق كثيرون.

وأضرار الحرنكش عديدة عند تناولها بكميات كبيرة، لذا يجب الحذر وتناولها بكميات معتدلة حفاظا على الصحة.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية: إن الحرنكش هو نوع من الفواكه الاستوائية الصغيرة الحجم، ذات اللون الذهبي والمذاق المميز بين الحلو والحامض، ويعرف بفوائده الصحية العديدة، لكنه، ورغم فوائده، لا يخلو من بعض الأضرار والمخاطر الصحية التي يجب الانتباه إليها، خاصة عند الإفراط في تناوله أو استهلاكه في حالات صحية معينة.

أضرار الحرنكش، فيتو

أضرار الحرنكش

وأضافت منى، أن من أضرار الحرنكش:

بعض الأشخاص قد يصابون بردود فعل تحسسية عند تناول الحرنكش، خاصة من يعانون من حساسية تجاه فواكه تنتمي إلى نفس العائلة النباتية (الباذنجانيات) مثل الطماطم، والبطاطا، والباذنجان. وتشمل أعراض التحسس الحكة أو الطفح الجلدي، والتورم في الشفاه أو الوجه، وصعوبة في التنفس، والغثيان أو ألم المعدة، وفي حالات نادرة، قد يؤدي التحسس الشديد إلى صدمة تحسسية وهي حالة طارئة تستوجب التدخل الطبي الفوري.

الحرنكش يحتوي على ألياف غذائية عالية، وهي مفيدة للهضم، ولكن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى الغازات والانتفاخ، والإسهال، وتقلصات في البطن، وسوء امتصاص بعض العناصر الغذائية، كما أن تناول الحرنكش غير الناضج قد يكون أكثر حدة على المعدة بسبب احتوائه على مركبات سامة.

احتواؤه على مركبات سامة، وعندما يكون الحرنكش غير ناضج تماما، فقد يحتوي على مركبات تسمى القلويدات، وأبرزها السولانين، وهي مادة سامة توجد عادة في النباتات غير الناضجة من عائلة الباذنجانيات. هذه المادة يمكن أن تسبب التقيؤ، والغثيان، والدوخة، والصداع، وضعف التنفس أو التسمم في حالات نادرة، لذلك من الضروري التأكد من أن الحرنكش ناضج تمامًا قبل تناوله.

رغم أن الحرنكش يعد منخفض السعرات ويحتوي على سكر طبيعي، إلا أن بعض الدراسات تشير إلى أنه قد يخفض مستوى السكر في الدم، وهذا التأثير قد يكون ضارا لمرضى السكري الذين يتناولون أدوية خافضة للسكر، إذ قد يؤدي إلى هبوط حاد في سكر الدم (الهيبوجلايسيميا)، وهي حالة خطيرة.

قد يتفاعل الحرنكش مع بعض أنواع الأدوية، خاصة أدوية السكري، وأدوية الضغط، والأدوية المميعة للدم، لذا ينصح من يتناول أدوية بانتظام، خاصة لعلاج أمراض مزمنة، بمراجعة الطبيب قبل إدخال الحرنكش إلى نظامه الغذائي بشكل منتظم.

لا توجد دراسات كافية تؤكد أمان تناول الحرنكش بكميات كبيرة أثناء الحمل أو الإرضاع، وبسبب احتوائه على مركبات نباتية نشطة بيولوجيا، فمن الأفضل للحامل أو المرضعة الاعتدال في تناوله وتجنبه إذا كان غير ناضج.

الحرنكش فاكهة حساسة وسريعة التلف، وقد يتعرض للتلوث بالبكتيريا أو الفطريات إذا لم يتم حفظه في بيئة نظيفة وباردة، وتناول فاكهة ملوثة قد يؤدي إلى، التسمم الغذائي، والإسهال والقيء، وآلام في المعدة

محاذير تناول الحرنكش

وتابعت: رغم أن الحرنكش فاكهة غنية بالفوائد والعناصر الغذائية المهمة، إلا أن له بعض الأضرار التي قد تؤثر على الصحة عند الإفراط في تناوله، أو تناوله غير ناضج، أو وجود حالات صحية معينة مثل السكري أو التحسس، أو التفاعل مع بعض الأدوية، لذلك ينصح دائما بالاعتدال في استهلاك هذه الفاكهة، ومراعاة الحالة الصحية لكل شخص، وفي حالة ظهور أي أعراض غير معتادة بعد تناوله، يجب التوقف فورا واستشارة الطبيب.

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