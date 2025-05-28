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خارج الحدود

الخارجية الروسية تعلن التوصل لاتفاق بين موسكو وأوكرانيا على تبادل وثائق تحمل رؤية للتسوية

زاخاروفا، فيتو
زاخاروفا، فيتو

كشفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم، أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا في إسطنبول على تبادل الوثائق بشكل مباشر بشأن رؤية للتسوية ومناقشتها في الجولة المقبلة من المفاوضات.

 

اتفاق بين روسيا وأوكرانيا على مناقشة رؤية للتسوية

وأكدت ماريا زاخاروفا فى سياق تعليقها على تصريحات المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى أوكرانيا، كيث كيلوج، حول نقل مزعوم لبنود اتفاقية السلام إلى الولايات المتحدة، إن روسيا تجهل هذه المزاعم.

 

وفى وقت سابق اليوم، حدد الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، شروطه لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أنه على القادة الغربيين تقديم تعهّدًا مكتوبًا بوقف توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" شرقًا، ورفع جزء من العقوبات المفروضة على روسيا، وفقًا لما نقلته رويترز عن ثلاثة مصادر روسية مطلعة.

بوتين يوافق على العمل مع أوكرانيا لتحديد ملامح اتفاق سلام

قال بوتين عقب محادثة هاتفية استمرت أكثر من ساعتين مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب الأسبوع الماضي، إنه وافق على العمل مع أوكرانيا لصياغة مذكرة تُحدد ملامح اتفاق سلام، بما في ذلك توقيت وقف إطلاق النار. وأوضحت موسكو أنها تعمل حاليًا على صياغة نسختها من المذكرة دون تحديد موعد لإنهائها.

 

لكن الحكومة الأوكرانية وحكومات أوروبية اتهمت موسكو بالمماطلة لكسب الوقت، بينما تواصل قواتها التقدّم في شرق أوكرانيا.

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