أول تعليق من روسيا على عملية تبادل الأسرى مع أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان اليوم السبت، إن عملية تبادل الأسرى التي بادر بها الجانب الروسي دحضت جميع حجج الغرب حول عدم رغبة روسيا في التفاوض مع أوكرانيا.

زاخاروفا: تبادل الأسرى يؤكد استعداد موسكو للتفاوض مع كييف



وأضافت زاخاروفا: "هذا الوضع يدحض تماما ما يسمى بحجج المجتمع الليبرالي الغربي الزاعمة أن روسيا لا تريد المفاوضات ولا تستعد لها".

ونوهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أن عملية تبادل الأسرى كانت بمبادرة روسية وتم تنفيذها في أقصر آجال ممكنة.

وأكدت زاخاروفا أن موسكو استعادت 270 عسكريا من الأسر الأوكراني، بالإضافة إلى 120 مدنيا بينهم أشخاص من مقاطعة كورسك سبق أن أسرتهم القوات الأوكرانية، مقابل تسليم العدد نفسه من العسكريين والمدنيين الأوكران.

ومن المقرر مواصلة عملية التبادل الواسعة النطاق التي بادرت إليها روسيا في الأيام المقبلة، كما أكدت وزارة الدفاع الروسية.

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