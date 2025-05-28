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خارج الحدود

لافروف يوجه رسالة لألمانيا: توقفوا عن جر البلاد للصراع في أوكرانيا

لافروف، فيتو
لافروف، فيتو

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تعليقا على تصريحات المستشار الألماني عن تسليم كييف صواريخ موجهة بعيدة المدى: “ألمانيا تتجه نحو الانهيار”.

وأضاف لافروف: نأمل أن يوقف السياسيون المسئولون في ألمانيا جر البلاد إلى الصراع في أوكرانيا.

 

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن أطروحات الغرب حول حتمية التصادم بين القوى العظمى لا تتطابق مع الواقع مستشهدا بالتعاون بين روسيا والصين.

 إمكانية منع الغرب من الاستمرار في فرض مصالحه

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الروسي خلال الاجتماع الدولي للممثلين رفيعي المستوى المعنيين بالقضايا الأمنية.

وشدد لافروف على أن استقرار النظام العالمي يعتمد إلى حد كبير على إمكانية منع الغرب من الاستمرار في فرض مصالحه.

وقال الوزير الروسي: الغرب في أي صراع لم يسترشد باحترام سيادة الدول ونظام كييف لا يمثل سكان شبه جزيرة القرم وجنوب شرق أوكرانيا.

وأضاف: روسيا أصرت على إلغاء القوانين التمييزية في اجتماع إسطنبول، وستواصل ذلك في الجولة المقبلة من المفاوضات مع أوكرانيا التي سيتم الإعلان عنها قريبا

اتخاذ إجراءات عاجلة للتهدئة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وتابع: أحد شروط روسيا لحل النزاع يتمثل في حياد أوكرانيا وعدم انضمامها لأي تكتلات إضافة إلى عدم حصولها على السلاح النووي.

وأردف: لم يفت الأوان بعد لاتخاذ إجراءات عاجلة للتهدئة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وحول المحادثات الأمريكية الإيرانية ذكر لافروف: هناك أمل في إحراز تقدم والعملية تسير بالاتجاه الصحيح مع الأخذ بالاعتبار تعقيد الوضع بشأن برنامج طهران النووي.

 التعاون في مكافحة الإرهاب  

وزاد: روسيا مهتمة بالتعاون في مكافحة الإرهاب مع جميع الدول التي لا تتبع معايير مزدوجة.

واختتم: إجراءات الرد على هجمات أوكرانيا الإرهابية تستهدف حصرا منشآتها العسكرية والغرب يغض الطرف على تصرفات كييف.

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الصراع في أوكرانيا برنامج طهران أوكرانيا جزيرة القرم شبه جزيرة القرم

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