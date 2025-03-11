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خارج الحدود

الخارجية الروسية: الاتصالات بين موسكو وواشنطن أصبحت كثيفة

زاخاروفا المتحدثة
زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الاتصالات بين موسكو وواشنطن أصبحت الآن كثيفة إلى درجة كبيرة، ويمكن الاتفاق على أي خطوات في العلاقات الثنائية بشكل سريع.

جاء ذلك في تعليق أدلت به زاخاروفا لوكالة "نوفوستي" على تقارير تحدثت عن زيارة محتملة للمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو.

وقالت زاخاروفا: "اتصالاتنا الثنائية مع الولايات المتحدة في المرحلة الحالية مكثفة إلى حد بعيد، كثيرا ما يتم الاتفاق على مستواها وأشكالها بسرعة كبيرة في إطار العمل الروتيني".

ووعدت زاخاروفا بإبقاء الجمهور على اطلاع مع تطور الأحداث.

 الليلة الماضية ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر مطلعة أن ويتكوف يخطط للسفر إلى موسكو الخميس 13 مارس للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي وقت سابق أفادت بذلك تقارير لوكالة "بلومبرج" أيضا.

وفي بداية فبراير الماضي زار ويتكوف روسيا للتفاوض حول إطلاق سلاح المواطن الأمريكي مارك فوغل، المحكوم عليه بتهمة تهريب وحيازة المخدرات، ثم شارك في محادثات رفيعة المستوى بين روسيا والولايات المتحدة في الرياض، كما يشارك ويتكوف ضمن الوفد الأمريكي في المفاوضات مع كبار المسؤولين الأوكرانيين المقررة في جدة اليوم الثلاثاء.

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