الأربعاء 28 مايو 2025
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خارج الحدود

شاهد، لحظة طرد السفير الإسرائيلي من جامعة داكار في السنغال

جامعة داكار بالسنغال،
جامعة داكار بالسنغال، فيتو

طرد طلاب جامعة داكار بالسنغال، السفير الإسرائيلي الذي جاء إليهم في زيارة، ليلقي خطابًا.

رفض الطلاب وجود السفير الإسرائيلي بحرم جامعة داكار بالسنغال

ورفض الطلاب وجود السفير الإسرائيلي بحرم الجامعة، كما لاحقوه حتى الطرد التام من الجامعة، رافعين لافتات علم فلسطين ومرددين هتافات: “حرروا فلسطين، وفلتحيا فلسطين”.

 السفير الإسرائيلي في السنغال يوفال واكس، فيتو
 السفير الإسرائيلي في السنغال يوفال واكس، فيتو

ولم يقبل الطلاب السنغاليون بوجود السفير الإسرائيلي بينهم بأي حال، حيث خرجت مسيرات طلابية لطرده حتى تأكدوا من رحيله تمامًا.

 ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة 

وفي سياق آخر، أعلنت وكالة وفا للأنباء الفلسطينية اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54،084 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2025.

وأضافت، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 123،308 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

استشهاد 28 مواطنا، منهم 5 شهداء تم انتشالهم، و179 مصابا

وأشارت إلى استشهاد 28 مواطنا، منهم 5 شهداء تم انتشالهم، و179 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية، منوهة إلى أن الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها.

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طرد طلاب جامعة داكار بالسنغال السفير الإسرائيلي جامعة داكار بالسنغال السنغال غزة

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