إسرائيل تحشد روبوتات بحرية متطورة قبالة سواحلها

كشفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي بدء تشغيل روبوتات بحرية متطورة يمكنها جمع المعلومات عن الوحدات البحرية المختلفة التي تتحرك في نطاق تغطيتها.



ذكرت ذلك صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن الروبوتات التي تم الكشف عنها تهدف إلى تعزيز من قدرات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جمع المعلومات وتحليل التهديدات.

ولفتت الصحيفة إلى أن الهدف من تشغيل تلك الروبوتات البحرية هي المساعدة في توجيه قوات الاحتلال خلال المهام العسكرية الخاصة بحماية المياه الإقليمية لها.



يذكر أن إسرائيل تطور أنظمة مختلفة من القوارب المسيرة التي يمكنها العمل بصورة مستقلة في مياه البحر ويتم التحكم فيها عن بعد من محطات على الشاطئ أو حتى من الوحدات البحرية المأهولة التابع لأسطول الاحتلال.

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