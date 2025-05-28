الجامعة العربية: مراجعة "الأغلبية القوية" بأوروبا لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل تحمل مغزى سياسيا وحقوقيا عميقا

أشاد الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، السفير أحمد رشيد خطابي، بموقف "الأغلبية القوية" في الاتحاد الأوروبي (17 من 27 عضوا) بشأن التوجه نحو مراجعة اتفاقية الشراكة القائمة مع إسرائيل - فى ضوء المقترح المقدم من المملكة الهولندية، بما يحمل مغزى سياسيا وحقوقيا عميقا بحكم اعتماده على المقتضيات الخاصة "باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية"، وذلك في ضوء الوضع الكارثي في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

الضغط الدولي لإنهاء الحرب على غزة

وقال السفير خطابي، في تصريح اليوم الأربعاء: إن مواقف حازمة مماثلة من قبيل الاعتراف بدولة فلسطين والتلويح بالعقوبات ضد إسرائيل، وحظر بيع السلاح، وتجميد مفاوضات التبادل الحر، ومنع استيراد منتجات المستوطنين، خطوات متقدمة لفرض مزيد من الضغط الدولي لإنهاء الحرب على غزة، وتعتبر مدخلا مشجعا للفهم السليم والقويم لهذا النزاع التاريخي المرير وفق رؤية حل الدولتين.

وأضاف أنه مع استمرار الممارسات الإسرائيلية المشينة، أعربت مؤخرا عدة حكومات وبرلمانات ونخب حزبية ومدنية وفكرية وإعلامية وفنية في العالم الغربي عن قلقها وامتعاضها من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

حق إسرائيل الدفاع عن النفس

وتابع خطابي: "بعدما خضعت هذه الجهات ردحا من الزمن لتأثير السرديات التي روجت لها الأجهزة الدعائية الإسرائيلية حول ما جرى في 7 أكتوبر 2023 ظلت على تنوع روافدها أسيرة خطاب زائف يتمحور حول "حق إسرائيل الدفاع عن النفس" إلى أن كشفت بشاعة الأعمال العسكرية العدائية ضد المدنيين وخاصة من النساء والأطفال تهافت هذا "الحق" الذي أريد به باطل دون أدنى اعتبار لأحكام القانون الدولي الإنساني".

وفي هذا السياق، أشار إلى أن مؤتمر مدريد الأخير بمشاركة فاعلة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، يواكب هذا التحول الهام في اتجاه استشراف أفق سياسي للنزاع على أساس هذا الحل باعتباره مقاربة واقعية ومستدامة ومنسجمة مع قرارات الشرعية الدولية.

انحسار أخلاقي في التعامل مع المدنيين

وأكد خطابي أن الوضع الإنساني الخانق في قطاع غزة جراء الارتفاع المهول في أعداد الضحايا والمصابين والمفقودين ومظاهر الدمار والتجويع والحصار، والاقتحامات المتكررة في الضفة الغربية، والممارسات الاستفزازية السخيفة في القدس الشريف أظهرت للعالم حقيقة هذه الحرب المروعة على امتداد شهور قاسية، والتي بلغت مداها بما شابها من تجاوزات خطيرة وانحسار أخلاقي في التعامل مع المدنيين الأبرياء إلى حد التطاول الجائر على كرامتهم وكينونتهم الإنسانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.