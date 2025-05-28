افتتاح الصالة المغطاة بالقرية الأولمبية بجامعة أسيوط (صور)

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء أعمال تطوير الصالة المغطاة رقم (1) بالقرية الأولمبية داخل الحرم الجامعي، وذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير وتحديث منشآتها الرياضية وتوفير بيئة جامعية جاذبة وداعمة لممارسة الأنشطة الطلابية المتنوعة.

جاء الافتتاح بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى عبدالجواد، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد صلاح قراعة، الأستاذ بكلية التربية الرياضية والمشرف العام على القرية الأولمبية، وشوكت صابر علي، أمين عام الجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم حسان، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتور محمد مصطفى إسماعيل، المسؤول عن قطاع الصالة المغطاة رقم (1)، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والعاملين بالإدارة العامة لرعاية الشباب، والعاملين بالقرية الأولمبية.

أعمال تطوير الصالة المغطاة بالقرية الأولمبية

وشملت أعمال التطوير تجديد أرضيات الملاعب وشبكات اللعب لكلٍ من كرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة اليد، بالإضافة إلى تحديث دوائر الكهرباء وعدد من المكاتب الإدارية التابعة للإدارة العامة لرعاية الشباب، ومنها: مكتب المدير العام، ومكتب التنشيط السياحي، ومكتب التخطيط والمتابعة، ومكتب إدارة نادي الأنشطة الطلابية، ومكتب وحدة الإصابات الرياضية والإسعافات الأولية، ومكتب الشؤون الإدارية وتجديد المسرح الفني من حيث الديكور والإضاءة، وتحديث دورات المياه وإنشاء وحدات جديدة.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، أن تطوير الصالة المغطاة بالقرية الأولمبية يُجسد التزام الجامعة بتوفير بيئة متكاملة تدعم التميز والإبداع في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الأنشطة الرياضية، التي توليها الجامعة أهمية خاصة لدورها في بناء الإنسان وتنمية قدراته البدنية والنفسية. وأضاف أن القرية الأولمبية لا تخدم فقط منتسبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين، بل تُعد مركزًا رياضيًّا متطورًا يمكن أن يسهم في خدمة المجتمع المحلي وتنظيم فعاليات رياضية إقليمية، بما يعكس الدور الريادي للجامعة في صعيد مصر، ويتماشى مع التوجهات الوطنية في دعم الشباب والارتقاء بالبنية التحتية الرياضية.

وأشاد رئيس جامعة أسيوط بالدعم الكبير من الدولة المصرية للأنشطة الرياضية، مثمنًا مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "الرياضة أمن قومي"، التي تعكس وعي القيادة السياسية بأهمية الرياضة في بناء الإنسان وتنمية المجتمع.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور أحمد صلاح قراعة أن الصالة المغطاة أصبحت مجهزة بالكامل لاستقبال مختلف الأنشطة الرياضية الجماعية، مثل كرة السلة، وكرة اليد، والكرة الطائرة، فضلًا عن الأنشطة الفردية مثل الكاراتيه والجمباز، بما يعزز من قدرة القرية على خدمة مختلف الفئات والأنشطة الرياضية بالجامعة.

تضمن حفل الافتتاح عرضًا رياضيًا مميزًا لأكاديمية الجمباز بالقرية الأولمبية، قدّمه الفريق الفائز بعدة بطولات على مستوى الجمهورية، تحت إشراف الدكتورة مروة رمضان عبدالقادر، الأستاذ بكلية التربية الرياضية.

عقب ذلك، قام الدكتور أحمد المنشاوي بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الصيانة والتجديد لأرضية ملعب الاستاد الرياضي بجامعة أسيوط، والتي تم تنفيذها باستخدام تقنية "الترقيع" (Grafting).

ووجّه رئيس الجامعة بسرعة استكمال أعمال تجديد مضمار التراك، وحمام السباحة، والتوسع في إنشاء منشآت جديدة تلبي احتياجات القرية الأولمبية وتدعم النشاط الرياضي بالجامعة.

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