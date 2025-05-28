الأربعاء 28 مايو 2025
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محافظات

محافظ أسيوط يوجه الجهاز التنفيذي بسرعة حل مشاكل المواطنين

لقاء محافظ أسيوط
لقاء محافظ أسيوط بعدد من المواطنين

التقى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بعدد من المواطنين بديوان عام المحافظة، للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم وبحث سبل حلها بشكل عاجل وفعال في إطار حرصه على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور كل من سيد جمال مدير إدارة المتابعة الميدانية، وأشرف محمد مدير الشئون المالية والإدارية، وعزة عبد العال مدير إدارة خدمة المواطنين، ونفيسة عبد السلام مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

 

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ مشكلات وطلبات المواطنين بشكل فردي، وأصدر توجيهاته للجهات التنفيذية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها على الفور.

ووجه محافظ أسيوط، رئيس حي غرب ببحث شكاوى متعلقة برخص البناء وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، كما كلف مسؤولي مديرية الصحة بدراسة طلب إحدى الممرضات بشأن نقلها لموقع عمل آخر وفي السياق ذاته، كلف مدير الشئون المالية والإدارية بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل لفحص شكوى أحد المقاولين المتعلقة بتأخر صرف مستحقاته المالية.

إنهاء إجراءات "تكويد" المعلمين الذين سبق لهم العمل 

كما أصدر محافظ أسيوط تعليمات لوكيل وزارة التربية والتعليم بسرعة إنهاء إجراءات "تكويد" المعلمين الذين سبق لهم العمل خلال الفترات الماضية، موجهًا أيضًا رئيس مركز ومدينة الفتح بتذليل العقبات أمام أحد المستثمرين المحليين لتمكينه من استكمال أعمال التطوير داخل مصنعه الخاص بإنتاج الورقيات.

وأكد المحافظ أن الجهاز التنفيذي لمحافظة أسيوط يعمل باستمرار لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وذلك في إطار الإمكانيات المتاحة، سعيًا لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، وتعزيز رضاهم عن الخدمات الحكومية.

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وشدد محافظ أسيوط على أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، داعيًا الجميع إلى دعم جهود التنمية والمشاركة في بناء مستقبل أفضل للمحافظة مؤكدًا على استمرار تنظيم مثل هذه اللقاءات الجماهيرية وفتح أبواب المحافظة دائمًا أمام المواطنين للاستماع إليهم والتفاعل مع قضاياهم، بما يحقق تنمية حقيقية ومستدامة على أرض الواقع في كافة ربوع محافظة أسيوط.

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