جامعة أسيوط تستعد للموسم الصيفي بأنشطة رياضية متنوعة بالقرية الأولمبية (صور)

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، استمرار أعمال التطوير داخل القرية الأولمبية استعدادًا لانطلاق الموسم الصيفي، وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة رياضية متكاملة تدعم الأنشطة الطلابية والمجتمعية.

رفع كفاءة المنشآت الرياضية بجامعة أسيوط



وأوضح المنشاوي أن جامعة أسيوط تعمل وفق خطة تهدف إلى رفع كفاءة المنشآت الرياضية وتقديم برامج تدريبية متطورة تستهدف طلاب الجامعة وأبناء المجتمع المحلي، بما يعزز من نمط الحياة الصحية ويُسهم في بناء جيل رياضي واعٍ ونشيط.

وأشار الدكتور المنشاوي إلى أن الموسم الصيفي القادم بجامعة أسيوط يتضمن مجموعة من الأنشطة الرياضية المتنوعة، التي تهدف إلى اكتشاف المواهب وتنمية مهارات النشء في بيئة حديثة وآمنة.

وفي هذا السياق، أجرى الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، جولة تفقدية داخل القرية الأولمبية لمتابعة جاهزية الاستاد الرياضي وملعب كرة القدم، برفقة عدد من مسؤولي ومشرفي النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.



وتم خلال الجولة الوقوف على الحالة الفنية لأرضية الملعب، والتأكد من توافر جميع التجهيزات اللازمة لاستقبال المشاركين في الأنشطة الصيفية.

وأكد الدكتور عبد المولى أن هذه الجولة تأتي ضمن سلسلة من المتابعات المستمرة لأعمال التطوير الجارية داخل القرية الأولمبية، مشيدًا بما تم إنجازه من تحسينات تسهم في تقديم خدمات رياضية متميزة. كما أشار إلى أن الجامعة تسعى من خلال هذه الأنشطة إلى تقديم نموذج متكامل للمؤسسة التعليمية التي تضع في أولوياتها دعم صحة الشباب وتنمية قدراتهم البدنية والعقلية.

وتستعد القرية الأولمبية بجامعة أسيوط لإطلاق برنامج صيفي حافل بالأنشطة، يتضمن تدريبات رياضية منظمة تحت إشراف كوادر متخصصة، بما يسهم في تعزيز المشاركة الشبابية وتوظيف طاقاتهم في أنشطة مفيدة وهادفة.

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