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مياه أسيوط تشارك بالورشة الإقليمية لبرنامج القرض الدوار لدعم الأسر الأكثر احتياجًا (صور)

الورشة الإقليمية
الورشة الإقليمية لبرنامج القرض الدوار لشركات المياه، فيتو

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد في الورشة الإقليمية لبرنامج القرض الدوار، والتي انطلقت اليوم الموافق 27 مايو، وتستمر فعالياتها حتى الخميس 29 مايو 2025م، والممول من منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف.

ويشارك في فعاليات البرنامج من شركات المياه بمحافظات: الفيوم، المنيا، الأقصر، سوهاج، أسوان، بني سويف، ومحافظة أسيوط وذلك في إطار السعي المستمر لتبادل الخبرات ورفع كفاءة الأداء. 

وجاءت الورشة بحضور المهندس حسن يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه المنيا والأستاذ محمد صلاح مدير عام الإدارة العامة لخدمة العملاء والتوعية والإعلام بالشركة القابضة، والدكتور إيهاب عبد العزيز مدير برنامج الإصحاح البيئي بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، وريمون شكري مسؤول برنامج المياه والإصحاح البيئي بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف. 

 

تنفيذ برنامج القرض الدوار وآثاره التنموية

وتناولت الورشة آليات تنفيذ برنامج القرض الدوار وآثاره التنموية بهدف تبادل التجارب الناجحة بين الشركات المشاركة، وتحسين كفاءة التشغيل والصيانة، والتركيز على بناء القدرات وتحسين الأداء المؤسسي.

فيما أكد المهندس محمود شحاته، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه أسيوط، على أهمية برنامج القرض الدوار في دعم البعد الاجتماعي وتحقيق العدالة المائية، مشيرًا إلى أن البرنامج يُعد أحد أهم الأدوات التمويلية المستدامة التي تُمكّن الأسر الأكثر احتياجًا من الحصول على وصلات مياه صحية داخل المنازل دون تحميلهم أعباء مالية فورية.

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وأضاف رئيس مياه أسيوط أن البرنامج يعمل بنظام القرض متناهي الصغر، حيث يتم توصيل المياه للأسر المستحقة مقابل أقساط شهرية بسيطة وميسرة، ما يضمن تحسين مستوى المعيشة والصحة العامة لتلك الفئات، ومن ثم إعادة تدوير العائد المادى لتلبية احتياجات جديدة بقطاعي المياه والصرف الصحي.

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