صحة أسيوط تفحص 53 ألف مواطن للكشف عن الرمد الحبيبي المؤدي للعمى (صور)

شاركت محافظة أسيوط في الحملة الوقائية الموسعة التي نفذتها الإدارة المركزية للأمراض المدارية وناقلات الأمراض للقيام بأعمال فحص وتشخيص وعلاج مرض التراكوما ضمن الدراسة المنعقدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والهادفة إلى إعلان مصر خالية تمامًا من مرض التراكوما بحلول عام ٢٠٢٧، وضمن الإجراءات المتخذة لتنفيذ تقييم سريع للوقوف على معدل انتشار مرض التراكوما ببعض المحافظات.

وتأتي هذه المشاركة تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان وتوجيهات الدكتورة أماني الحبشي رئيس الإدارة المركزية للأمراض المدارية وناقلات الأمراض بالوزارة والدكتور أحمد البري مدير عام الإدارة العامة للأمراض المدارية بوزارة الصحة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان باسيوط أن المحافظة شاركت في هذه الحملة بإشراف مباشر من الدكتورة مرام علي عبد المالك مدير عام الإدارة العامة للأمراض المدارية وناقلات الأمراض بأسيوط وبالتنسيق مع دكتورة مي حسانين المكلفة بملف التراكوما بالإدارة العامة للأمراض المدارية.

و لفت دكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية بأسيوط أن الهدف من هذه الحملات هو الكشف المبكر عن حالات التراكوما وتقديم العلاج اللازم، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بطرق الوقاية من المرض، وذلك كجزء أساسي من استراتيجية القضاء على المرض الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية للعمى والذي يمكن الوقاية منه بتطبيق استراتيجية منظمة الصحة العالمية "SAFE".

الرمد الحبيبي «التراكوما» يعد أحد الأمراض المعدية

فيما أوضح الدكتور عصام نبيل مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بأسيوط إلى أن الرمد الحبيبي «التراكوما» يعد أحد الأمراض المعدية، وحملة الوقاية والعلاج من الإصابة به، تعكس التزام الدولة بتحسين صحة المواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية، وتكتسب هذه الحملة أهمية خاصة كونها جزءًا من استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة، تنفذها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، في إطار الجهود العالمية المتسارعة للقضاء على أحد أبرز الأسباب المؤدية للعمى.

الكشف عن حالات التراكوما النشطة التي تؤدي للعمى

فيما أوضحت دكتورة مرام علي عبد المالك مدير عام الإدارة العامة للأمراض المدارية وناقلات الأمراض باسيوط أنه تم فحص الأطفال التي تتراوح أعمارهم ما بين عام إلى 9 أعوام، وهي الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، وذلك من خلال فرق متخصصة؛ للكشف عن حالات التراكوما النشطة، موضحة أن الفحوصات تشمل الأشخاص البالغين، لرصد حالات انقلاب الجفن (داء الشعرة)، والذي يعد أحد المضاعفات الخطيرة للعدوى المزمنة بالتراكوما والذي قد يؤدي إلى فقدان البصر إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب.

فحص 53 ألف و631 مواطن ومواطنة باسيوط

من جانبها أكدت دكتورة مي حسانين مسئول ملف التراكوما باسيوط أنه منذ بداية الحملة في يناير الماضي وحتى الآن تم فحص 53 ألفا و631 مواطنا ومواطنة باسيوط من خلال عيادات مستشفى الرمد بالمحافظة ومستمرين في جهود الحملة للوصول إلى إعلان مصر خالية من التراكوما.

وأشارت الدكتورة كريستين تادرس مدير مستشفى الرمد باسيوط، أن المحافظة شاركت بفاعلية في الحملة الوقائية الموسعة التي نفذتها الإدارة المركزية للأمراض المدارية للقيام بفحص وتشخيص وعلاج مرض التراكوما ضمن الدراسة المنعقدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بمحافظتي "المنيا والوادي الجديد" مضيفة أنه قد مثّل محافظة أسيوط في هذه الحملة الهامة الدكتور محمد حنفي مسئول التدريب بمستشفى الرمد بأسيوط والحاصل على تدريب معتمد من منظمة الصحة العالمية في تشخيص حالات التراكوما.

فيما لفت الدكتور محمد حنفي مسئول التدريب بمستشفي الرمد بأسيوط إلى أن طرق انتقال «التراكوما» تتضمن بشكل أساسي الذباب الذي يلعب دورًا رئيسيًا في نقل الإفرازات الملوثة من عين إلى أخرى، وكذاك استخدام الأدوات الشخصية الخاصة بشخص مصاب الملوثة، مثل المناشف وأدوات التجميل، مما يعزز أهمية الوعي بالنظافة الشخصية والبيئية للوقاية الفعالة من المرض والحد من انتشاره، داعيا إلى الاهتمام بالنظافة الشخصية والبيئية، بما في ذلك غسل اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه، والتخلص السليم من القمامة، والعناية بالجسم، للحماية من التراكوما والأمراض المعدية الأخرى.

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