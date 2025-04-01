استاد دولي ومجمع سباحة عالمي واسكواش، القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط صرح رياضي متكامل (صور)

تواصل جامعة أسيوط، تحت إشراف الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، جهودها المستمرة في دعم وتطوير البنية التحتية الرياضية، مما يعكس التزامها بتوفير بيئة رياضية متكاملة تهدف إلى إعداد أجيال من الرياضيين القادرين على التميز في البطولات المحلية والدولية. ويتماشى ذلك مع رؤية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تركز على تطوير قطاع الرياضة في مصر وتقديم الدعم الكامل لتحقيق التفوق الرياضي على المستوى العالمي.

كما يتكامل هذا الجهد مع اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، بتعزيز البنية الرياضية في الجامعات المصرية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للنهوض بالرياضة الجامعية.

تُعد القرية الأولمبية بجامعة أسيوط نموذجًا لهذا الاهتمام، حيث تضم أحدث المنشآت الرياضية التي تخدم الطلاب والمجتمع الخارجي على حد سواء، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس مجلس إدارة القرية، والدكتور أحمد قراعة عميد كلية التربية الرياضية الأسبق والمشرف العام على القرية.

أكبر المنشآت الرياضية المتكاملة في مصر

كما تُعد القرية الأولمبية بجامعة أسيوط واحدة من أكبر المنشآت الرياضية المتكاملة في مصر، حيث تضم العديد من المرافق الرياضية الحديثة التي تخدم الرياضيين المحترفين والهواة على حد سواء وتتميز هذه المنشآت بتصميمها وفق أحدث المعايير العالمية، مما يجعلها وجهة مثالية لاستضافة البطولات المحلية والدولية والمعسكرات التدريبية.

استاد رياضي دولي بسعة 20 ألف مشجع

وتشمل القرية الأولمبية استاد رياضي دولي بسعة 20 ألف مشجع، والذي يُعد من المنشآت المهمة بالقرية. تبلغ مساحته 100م × 50م، ويستوعب 20 ألف مشاهد. يُستخدم الاستاد لاستضافة البطولات الكروية واختبارات مشروع "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب.

مجمع سباحة أولمبي بمعايير عالمية

كما تضم القرية الأولمبية بجامعة أسيوط مجمع سباحة أولمبي بمعايير عالمية يحتوي المجمع على حمام سباحة بطول 50 مترًا وعرض 25 مترًا ب10 حارات، بالإضافة إلى حمام سباحة مخصص للناشئين. يُستخدم المجمع في البطولات والتدريبات، مع أحدث تقنيات تنقية المياه وطاقم متخصص من المدربين والمنقذين.

مركز لياقة بدنية بأحدث المعدات العالمية

وتشتمل القرية الأولمبية على مركز لياقة بدنية بأحدث المعدات العالمية، ويضم أجهزة أمريكية وألمانية حديثة. يقدم المركز برامج متنوعة تشمل التأهيل البدني، التخسيس، والتأهيل بعد الإصابات، ويستقبل الرواد من الجنسين بمختلف الأعمار.

مجمع الصالات المغطاة لاستضافة البطولات الكبرى

وتحتوي القرية الأولمبية بجامعة أسيوط على مجمع الصالات المغطاة لاستضافة البطولات الكبرى ويضم المجمع صالة كبرى تتسع لـ10 آلاف متفرج، وتستضيف بطولات كرة اليد، السلة، والطائرة، ومجهزة بأنظمة تكييف وإنترنت هوائي. بالإضافة إلى صالة أخرى بملاعب قانونية لتدريب الفرق الرياضية.

ملاعب إسكواش بمعايير دولية

وتضم القرية الأولمبية أيضًا ملاعب إسكواش بمعايير دولية تُستخدم في البطولات المحلية والدولية تحتوي الملاعب على مدرجات مكيفة بسعة 100 متفرج، مع غرف مخصصة للإدارة وكبار الزوار.

وتحتوي القرية الأولمبية بجامعة أسيوط على المسطح الأخضر وحديقة النادي الاجتماعي لخدمة الأسر وتم تجهيزه ليستوعب نحو 200 فرد، فيما تضم حديقة النادي الاجتماعي غرفة بلياردو، تنس طاولة، و"بيبي جيم" لتدريب الأطفال على الجمباز.

وأيضًا، تضم القرية الأولمبية قاعات مناسبات واستراحات لخدمة المجتمع الجامعي والخارجي، إلى جانب قاعة أيروبك مجهزة بأحدث المعدات الرياضية للسيدات، مما يعزز من دور القرية في توفير بيئة رياضية متكاملة.

وبذلك، تسهم القرية الأولمبية في تطوير الرياضة بجامعة أسيوط وتوفير بيئة تدريبية عالية المستوى للطلاب والرياضيين، مما يعكس رؤية الجامعة في دعم الرياضة على مختلف الأصعدة محليًا ودوليًا.

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