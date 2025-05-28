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القومي للمرأة بأسيوط ينظم ندوة توعوية عن التمكين الاقتصادي والصحي للسيدات (صور)

ندوة المجلس القومي
ندوة المجلس القومي للمرأة بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمختلف القضايا السكانية والاجتماعية، خاصة في القرى والمناطق الريفية، مشيرًا إلى ضرورة تحسين الخصائص السكانية ومواجهة الزيادة السكانية من خلال تفعيل الاستراتيجية القومية للسكان.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن التصدي للقضايا السكانية يتطلب تنسيقًا فعالًا وتعاونًا مثمرًا بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، بهدف دعم السلوكيات الإيجابية وتغيير المفاهيم الخاطئة، مؤكدًا حرصه على تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ الندوات والفعاليات التي تسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

 

وأوضح محافظ أسيوط، أن المجلس القومي للسكان بمحافظة أسيوط، برئاسة محمد عبده بخيت، نظم ندوة توعوية بمقر الإدارة الزراعية بمنفلوط، تحت عنوان "التمكين الاقتصادي والصحي للمرأة"، وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية المستدامة.

سبل دعم المرأة من خلال التمكين الاقتصادي والصحي

وقال محافظ أسيوط أن الندوة تناولت سبل دعم المرأة من خلال التمكين الاقتصادي والصحي، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية المشروعات الصغيرة كوسيلة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الأسري، وهو ما يصب في إطار الجهود التنموية التي تقودها الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن رؤية مصر 2030.

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وشهدت الندوة مشاركة عدد من القيادات والمتخصصين بمحافظة أسيوط، من بينهم محمد عبده مدير فرع المجلس القومي للسكان بأسيوط، وأمل عمران مسؤول الإعلام بتنظيم الأسرة بمنفلوط، والدكتورة سامية فوزي من مركز بحوث صحة الحيوان، وبحضور محمود عبد السلام مدير الإدارة الزراعية، إلى جانب العاملين والمترددين على الإدارة وجاءت الفعالية تحت متابعة مباشرة من الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان.

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