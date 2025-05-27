فريق طبي بجامعة أسيوط ينقذ حياة مسن يعاني من انشطار الشريان الأورطي (صور)

نجح فريق طبي بقسم جراحة الأوعية الدموية بجامعة أسيوط بالتعاون مع فريق طبي بمستشفى القلب، في إجراء تدخل جراحي لحالة نادرة لمريض يعاني من انشطار بالشريان الأورطي.

يأتي ذلك استكمالا للنجاحات التي تحققها مستشفيات جامعة أسيوط في مجال إجراء العمليات الجراحية الدقيقة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

كانت مستشفيات جامعة أسيوط قد استقبلت مريضا يبلغ من العمر 60 عاما، يعاني من انشطار بالشريان الأورطي من النوع (ب) مع تجمع دموي ممتد إلى الشرايين المغذية للمخ، وهي حالة عالية الخطورة، ليقوم الفريق الطبي بإجرائها على مرحلتين، حيث تضمنت المرحلة الأولى التدخل الجراحي، وفورا تم التنسيق مع مستشفى القلب تحت إشراف الدكتور محمد عياد مدير المستشفى، وتم تشكيل فريق طبى برئاسة الدكتور هيثم علي حسن، أستاذ ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية، والدكتور أحمد إبراهيم، مدرس جراحة القلب والصدر، وضم كلا من: الطبيب عمرو محمد ممدوح، مدرس مساعد بقسم جراحة القلب والصدر، والطبيب محمد هشام القاضى، مدرس مساعد بقسم جراحة الأوعية الدموية، والطبيب عبدالرحمن شوقي الطوخى، مدرس مساعد بقسم جراحة الأوعية الدموية.

العملية الجراحية استمرت لمدة 4 ساعات

وأجرى الفريق الطبي بجامعة أسيوط عملية جراحية استمرت لمدة 4 ساعات، حيث قاموا بإعادة توصيل فروع الشريان الأورطي جراحيًا باستخدام وصلات شريانية صناعية إلى شرايين المخ وشرايين الطرفين العلويين، وقد وفرت هذه الخطوة منطقة هبوط آمنة ودعمت استمرار التروية للمخ والطرفين العلويين، وهو ما كان ضروريا قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

بينما تضمنت المرحلة الثانية استخدام القسطرة التداخلية بعد تخطيط دقيق وتنسيق وثيق بين التخصصات المختلفة، حيث قام الفريق الطبي بقسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى الجامعى الرئيسى تحت إشراف الدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى، وبرئاسة الدكتور هيثم علي حسن رئيس القسم، وضم كلا من: الدكتور محمود إسماعيل، أستاذ جراحة الأوعية الدموية، والطبيب أحمد نجيب، مدرس مساعد بالقسم، بإجراء إصلاح للانشطار بالشريان الأورطي الصدري والبطني باستخدام القسطرة التداخلية وتركيب دعامات مغطاة باستخدام تقنية (TEVAR).

وعقب ذلك قامت الدكتورة سلمى طه، أستاذ مساعد بقسم القلب، باستخدام تقنية التحفيز البطيني السريع من خلال تركيب منظم ضربات قلب مؤقت بالبطين الأيمن، والذى ساهم في تقليل حركة جدار الشريان الأورطي لزرع الدعامة المغطاة بالشريان الأورطي بدقة.

عاون الفريق الطبي فريق طبي متميز من قسم التخدير والرعاية المركزة تحت إشراف الدكتورة هالة سعد رئيس القسم، وضم كلا من: الدكتورة فاطمة نبيل أستاذ مساعد بقسم التخدير، والدكتور هانى مصطفى استشارى التخدير، والدكتور مدحت رضوان مدرس بقسم التخدير، والطبيب مارك وجيه مدرس مساعد بالقسم، والطبيبة هالة هاشم، والطبيب سامح سعد رياض، أطباء مقيمين بالقسم.

وفريق متميز من هيئة التمريض ضم كلا من: الأستاذة بسمة زهري من قسم جراحة الأوعية الدموية والشرايين، والأستاذة شروق سيد من قسم جراحة قلب وصدر، وأعلن الفريق الطبي نجاح المرحلتين من العملية، واستقرار حالة المريض، ومغادرته المستشفى بصحة جيدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.