لقب بـ"نجيب محفوظ الدراما".. 15 عاما على رحيل عمدة الدراما أسامة أنور عكاشة.. ابتكر مسلسلات الأجزاء، وأشهرها “ليالي الحلمية”، “الشهد والدموع”، "المصراوية".. وأعداء النجاح حاولوا تشويهه

أسامة أنور عكاشة، كاتب السيناريو الشهير، أسطى وعمدة الدراما، كاتب مبدع استطاع رصد أحوال المجتمع المصري وتحولاته، ولُقِّب بـ"نجيب محفوظ الدراما العربية"، الكاتب الملحمى الذى ابتدع مسلسلات الأجزاء من أشهر أعماله ليالى الحلمية قدم فيها ثنائيا ناجحا مع المخرج إسماعيل عبد الحافظ، اهتم بالحارة الشعبية والكتابة للبسطاء، رحل في مثل هذا اليوم 28 مايو عام 2010.

عن مصر التى عشقها، يقول أسامة أنور عكاشة: مصر هى أم الدنيا التى صنعت بأبنائها أمجادا كثيرة، وأعطت للدنيا الكثير.. إن تعبير أم الدنيا ليس تعبيرا إنشائيا لزوم الفخر والتباهي.. بل هو في حقيقته الموضوعية استقراء صحيح لما أبدعه المصريون منذ مينا موحد القطرين، ورمسيس، وأحمس، وتحتمس، صناع الحضارة.. لا الغزاة الفاتحين.. وحتى نجيب محفوظ وطه حسين ويوسف شاهين ومجدي يعقوب وبطرس غالي وفاروق الباز، وغيرهم.

الكاتب أسامة أنور عكاشة، فيتو



ولد الكاتب أسامة أنور عكاشة في طنطا عام 1941، لأب يعمل تاجرا، توفيت والدته وهو لم يجاوز السادسة، تخرج من قسم الدراسات الاجتماعية والنفسية بجامعة عين شمس عام 1962، ليعمل اخصائيا اجتماعيا فى وزارة التربية والتعليم ومؤسسات الأحداث ثم أخصائيا اجتماعيا بجامعة الأزهر، حتى قدم استقالته فى نهاية السبعينات ليتفرغ للكتابة التى كانت هواه وعشقه بعد القراءة.

خارج الدنيا.. كانت البداية

قدم اسامة أنور عكاشة العشرات من الأعمال الأدبية وكان أولها مجموعة قصصية بعنوان "خارج الدنيا"، تبعتها مجموعات: أحلام في برج بابل، مقاطع من أغنية قديمة، منخفض الهند الموسمي، وهج الصيف، سوناتا لتشرين، تحول بعد ذلك إلى الكتابة الدرامية على يد الكاتب سليمان فياض الذى اكتشف موهبته فى الكتابة مع قراءة أول مجموعة قصصية له وأعد إحداها فى سهرة تليفزيونية بعنوان "الحصار"، بعدها نصحه فياض بكتابة السيناريو مباشرة.

الكاتب أسامة أنور عكاشة، فيتو

بدأ أسامة أنور عكاشة كتابة السيناريو لأول مرة فى مسلسل “الإنسان والحبل“ مع كرم النجار، تبعه مجموعة كبيرة من المسلسلات، منها: ومازال النيل يجرى، وقال البحر، أميرة من عابدين، امرأة من زمن الحب، ضمير أبلة حكمت، أهالينا، أبو العلا البشرى، الحب وأشياء أخرى، المشربية وغيرها، وعرض له بعد رحيله مسلسل "راجعين ياهوا"، كما ابتدع فكرة مسلسلات الأجزاء ليقدم منها: “ليالى الحلمية”، “الشهد والدموع”، "المصراوية".

15 سهرة تليفزيونية

إلى جانب المسلسلات اهتم أسامة أنور عكاشة بتقديم السهرات التلفزيونية أيضًا، فكتب قرابة خمسة عشر عملًا من أهمها: تذكرة داود، العين اللي صابت، الشرير، الكمبيوتر، البراءة، مشوار عيد، الملاحظة، الغائب، سكة رجوع، حب بلا ضفاف.

اتجه أسامة أنور عكاشة الى الكتابة للسينما لكن كان تركيزه على الدراما، وقدم عددا قليلا من الافلام منها "كتيبة الإعدام" أخرجه عاطف الطيب، وفيه يتحدث عن الخيانة والانفتاح الاقتصادى واختراق القانون، تحت الصفر، "الهجامة"، يستعرض انتفاضة الشعب فى السبعينيات، و"دماء على الأسفلت"، وعرض له بعد رحيله بـ 14 عاما هذا العام فيلم "الإسكندرانى"، وقبله عرض "الباب الأخضر".

أسامة أنور عكاشة فى صومعته بالإسكندرية، فيتو



عشق أسامة أنور عكاشة الاسكندرية فكان شبه مقيم بها، حيث يراها فى الشتاء أجمل وأروع، وخصص لنفسه صومعة للكتابة فى سيدى بشر، ومن هذه الصومعة خرجت روائعه الدرامية: الراية البيضا، زيزينيا، عفاريت السيالة، ومعظم الأعمال التي أنتجها عكاشة في سنواته العشر الأخيرة صدرت من أمام بحر سيدي بشر.

"ولاد اللذينة" فى المسرح

ولم تقتصر إبداعات اسامة أنور عكاشة على التلفزيون فأعطى للمسرح أعمالًا مميزة، وإن لم يحقق فيها النجاح الذي حققه في الدراما، فكتب مسرحيات منها: القانون وسيادته لمسرح الفن أخرجها جلال الشرقاوى، البحر بيضحك ليه لفرقة الفنانين المتحدين، ولاد اللذينة التى قدمها القطاع الخاص، الناس اللي في التالت التى عرضت على خشبة المسرح القومي.

الكاتب أسامة أنور عكاشة، فيتو

حاول أحد الشباب من حزب أعداء النجاح ــ كما وصف أسامة أنور عكاشة ــ ادعاء سرقة فكرة مسلسل "الراية البيضاء"، ويعلق عكاشة على ذلك فيقول: تلقف البعض هذا الاتهام وكأنهم وجدوا "لقية" لضربى، ولم أكن أتصور أن نجاحى اخترق السقف الذى يريدوننى أن أقف تحته، ولم أكن أتصور أن أعداء النجاح يلتفون حولى لتقطيعى بهذا الشكل متناسين أنى قدمت قبلها ما يزيد على ثلاثين عملا ناجحا، والغريب أن هذه الطعنات تكررت مع كتاب ومؤلفين عظام من قبل، فعقب وفاة طه حسين خرج شاب اسمه فريد شحاتة، وادعى أنه هو الذى كان يكتب لعميد الأدب العربى، مثلما خرج الملحن رؤوف ذهنى يعلن فى حياة عبد الوهاب ومماته أنه كان يقوم بصياغة ألحان موسيقار الأجيال.

وأضاف اسامة أنور عكاشة: وحتى توفيق الحكيم اتُّهم بسرقة فكرة "حمارى وأنا" من كاتب إسبانى اسمه راؤول خيمنيز، والجميل أن الرئيس جمال عبد الناصر وقتها قام بمنح توفيق الحكيم قلادة النيل ردا على الحملة التى تعرض لها الكاتب الكبير.

تنابلة السلطان حلم لم يكتمل

تعرض أسامة أنور عكاشة لصراعات عديدة مع المرض، منها: الفشل الكلوي والسكر والقلب، وكان يخرج من أزماته الصحية بعمل جديد يسعد به الجمهور، حتى أصيب بوعكة صحية بقي خلالها منشغلًا بكتابة مسلسل جديد بعنوان "تنابلة السلطان"، ويعد للجزء الثالث من "المصراوية"، مخلصًا بذلك للعبارة التي طالما رددها "أتمنى أن أكتب حتى آخر لحظة في حياتي ولا أشعر في أي وقت بأني عاجز عن إمساك القلم.. فالكتابة بالنسبة لي كالماء بالنسبة إلى السمك، أموت عندما ابتعد عنها"، ليرحل فى مثل هذا اليوم منذ خمسة عشر عاما.

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