أسامة أنور عكاشة ودراما رمضان.. برع في تقديم المسلسلات الشعبية.. لازمَ الفراش بسبب «ليالي الحلمية».. وهذا سبب رفضه لتكدس الأعمال الفنية في الشهر الكريم

يظل الكاتب أسامة أنور عكاشة نموذجا متفردا لمؤلفى الدراما فى شهر رمضان، فهو أحد أهم المؤلفين وكتاب السيناريو في الدراما المصرية والعربية، وخاصة الرمضانية، كاتبا ومفكرا وصاحب رأى، وان كان تعامل بالرمز أحيانا، استطاع من خلال أعماله تأريخ لمصر بداية من القرن العشرين وحتى منتصف التسعينيات، في مسلسلاته التلفزيونية هى الأهم والأكثر متابعة في مصر والعالم العربي.

كان منهج أسامة أنور عكاشة كما يقول هو عن نفسه: منهج روائي خالص، حاول فيه أن يقدم عملا روائيا أدبيا مكتوبا للتليفزيون، وقام بترسيخ الدراما التليفزيونية وكانت له الأولوية في ذلك، فقد برع في الدراما التى بنيت على كتابة أدبية للتليفزيون والتى اتسمت بالشعبية ليكون لها تأثير قوي وواسع لدى الناس التى من خلالها صنع مشروعه الفني الذي عرض فيه ما طرأ على المجتمع المصري من خلل منذ مسلسله الأول "المشربية" فى نهاية السبعينيات.

أسامة أنور عكاشة

وارتبط المصريون بأعمال الكاتب أسامة أنور عكاشة، والتي أصبحت جزءًا من شهر رمضان الكريم، تماما مثلما كانت الفوازير أحد ايقونات الشهر الكريم، حتى إنها شكلت ملامح ليالى رمضان على مدى أكثر من ربع قرن فى مختلف العالم العربى ليس فى مصر وحدها منها الأجزاء الخمسة لمسلسل ليالي الحلمية والذي بدأ عرض الجزء الأول منها عام 1987، وجزأي مسلسل الشهد والدموع بدأ عرض الجزء الأول منه عام 1983، ورحلة السيد أبوالعلا البشري بدأ عام 1986، وزيزنيا عام 1997، اضافة الى مجموعة مسلسلات: أرابيسك منتصف التسعينيات، أهالينا، جمهورية زفتى، امرأة من زمن الحب، أميرة في عابدين، أنا وانت وبابا فى المشمش، وأخر أعماله مسلسل المصراوية التى قدمها فى حياته وعرض الجزء الأول منها في 2007، والجزء الثاني في 2009 بطولة هشام سليم.

8 مسلسلات مع محمد فاضل

إضافة إلى ذلك فإن الكاتب اسامة أنور عكاشة كان رائدا فى الإيجاز فى أحدث أعماله بعيدا عن المط والتطويل بالرغم من أنه ابتكر بل إنه برع فى تقديم مسلسلات الأجزاء فى رمضان، وشكل ثنائية كبرى مع اثنين من أعظم مخرجى الدراما هما المخرج إسماعيل عبد الحافظ فى سبعة أعمال ومحمد فاضل فى ثمانية مسلسلات منها: وقال البحر، عصفور النار، الراية البيضا، وما زال النيل يجرى، أبو العلا البشرى، النوة وغيرها.

نجوم ليالى الحلمية أشهر أعمال أسامة أنور عكاشة

من أشهر أعمال أسامة أنور عكاشة وأهمها فى رمضان والتى عرضت على مدار خمسة أجزاء مسلسل ليالى الحلمية الذى يعتبر الأضخم فى تاريخ فن الدراما، وتدور أحداثه حول الصراع بين سليم البدري الذي يجسد شخصيته يحيى الفخراني، والعمدة سليمان غانم الذي يجسد شخصيته الفنان صلاح السعدني، بمشاركة صفية العمري التي تجسد شخصية نازك السلحدار، ويحاول سليمان غانم الانتقام لوالده الذى مات بسبب والد سليم البدرى، ضم المسلسل مجموعة كبيرة من كبار النجوم منهم حسن يوسف، هدى سلطان، عبلة كامل، محسنة توفيق، فردوس عبد الحميد ، دلال عبد العزيز، سيد عبد الكريم، لوسى، وغيرهم وأخرج المسلسل اسماعيل عبد الحافظ.

ليالى الحلمية أكثرها إجهادا للمؤلف

ونظرا للإجهاد الذى صاحب أسامة أنور عكاشة أثناء كتابته أجزاء ليالى الحلمية حيث كان يود الوصول بأجزائه الى حقبة التسعينات، فقد لازم الفراش بعد انتهائه من الجزء الثالث وقال: أعمل على كتابة المسلسل من 8 لـ 10 ساعات يوميًا ككتابة، وهو ما يرهقنى لأننى لا أتحرك نهائيًا وأظل أركز على الورق حتى النهاية، وهو ما أجهدنى للغاية حتى لازمت الفراش بعدها

عكاشة وعبد الحافظ ومشوار مع رمضان

كما رصد أسامة أنور عكاشة سطوة المال ومحاولة تشوية كل ما هو جميل داخل الوطن من خلال "الراية البيضا"، وحذر من التفكك الأسري في "أهالينا"، وطالب بعودة المشاعر الإنسانية الجميلة من خلال "إمرأة من زمن الحب"، والطمع وسطوة المال فى الشهد والدموع وغيرها من أعماله الباقية في الذاكرة والتى ظلت فى الوجدان ولا يمكن نسيانها.

عرض بعد وفاة أسامة أنور عكاشة مسلسل "موجة حارة" الذي عرض في موسم رمضان 2013، بطولة معالي زايد، إياد نصار، سيد رجب، هنا شيحة، صبا مبارك، بيومي فؤاد، رانيا يوسف، درة، خالد سليم، مدحت صالح، جيهان فاضل، وكان السيناريو والحوار للسيناريست وائل حمدي، وإخراج محمد ياسين.

راجعين ياهوى عرض بعد الرحيل

وكانت آخر عروض أسامة أنور عكاشة في دراما رمضان مسلسل “راجعين يا هوى” الذى عرض بعد وفاته بـ 12 عاما، والذى جاء استمرارا للمعان بالرغم من غيابه بالرحيل، حيث تركها ضمن مجموعة كبيرة من الأعمال التى لم يسعفه العمر لتقديمها وهو حى، وقد حقق المسلسل نجاحا كبيرا، ولقى تفاعلا كبيرا من الجمهور، والذي تدور شاب عائد من الخارج بعد أن تراكمت عليه الديون ليطلب ميراثه فيجد عائلته غارقة فى المشاكل التى حاول اصلاحها، قام بالبطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، وفاء عامر، أنوشكا، كتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك وأخرجه محمد سلامة.

فى أواخر أيامه وقبل الرحيل عام 2010 أعلن الكاتب أسامة أنور عكاشة أنه قرر عدم عرض مسلسلاته التلفزيونية الجديدة خلال شهر رمضان بعد أن لاحظ ازدحام الخريطة الدرامية بكم هائل من الأعمال الفنية التي تصيب المشاهد في نهاية الأمر بعدم التركيز حيث اختلط الحابل بالنابل، مشيرا إلى أنه شخصيا ككاتب محترف مهمته أن يتابع أعمال زملاءه الجديدة أصيب بالإرهاق من كثرة تنقله بين أكثر من 15 عملا دراميا يتم عرضها على القنوات الأرضية والفضائية في أوقات متقاربة جعلت الناس يلهثون وراءها ليل نهار على أساس أنها أعمال متميزة توافرت فيها كل عناصر المتعة والفن والفكر وهي أشياء ربما لا تتوافر في كل المسلسلات التي تعرض طوال العام.

الكاتب أسامة أنور عكاشة

وطالب أسامة أنور عكاشة بضرورة أن يتم إعادة النظر في خطط الإنتاج الدرامي بحيث توزع الأعمال الجيدة للعرض على مدى شهور العام وبذلك يرتفع مستوى صناعة المسلسلات ويحدث بينها التنافس بصفة دائمة بدلا من أن يظل ميدان السباق قاصرا على العروض الرمضانية فقط سواء داخل أو خارج مصر وذلك لتوفير فرصة أمام المشاهد للاستمتاع الحقيقي بالأعمال جيدة الصنع فهناك مسلسلات على درجة كبيرة من الإتقان ضاعت وسط تلك الوجبة الدسمة المعروضة على الشاشات الأرضية والفضائية فماذا كان يحدث مثلا لو أننا قمنا بتوزيع كل أعمالنا الجيدة على مدار العام بدلا من حشرها جميعها في شهر واحد كأننا لن نشاهد من بعده شيئا آخر له نفس الطعم والمذاق.

أسامة أنور عكاشة يعترف

ويعترف الكاتب أسامة أنور عكاشة بأنه لم يختر أبطال أعماله أثناء كتابته لهذه الأعمال سوى فى أعمال قليلة فقط، فقد كان فى ذهنه محمود مرسى أثناء كتابته أبو العلا البشرى وعصفور النار، واختار فاتن حمامة لمسلسل ضمير أبلة حكمت، وكتب الراية البيضا وفى مخيلته سناء جميل، وكتب مسلسلى أميرة فى عابدين وامرأة فى زمن الحب لسميرة أحمد ويرى عكاشة أنه ليس عيبا أن تكتب عملا خاصا لنجم محدد طالما هذا في مصلحة الدراما.

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