إسماعيل عبد الحافظ مخرج الشعب.. أبرز عتاولة الدراما المصرية.. كوَّن ثنائيا تاريخيا مع أسامة أنور عكاشة.. أخرج مسلسلات رمضانية شهيرة.. واليوم ذكرى ميلاده الرابع والثمانين

إسماعيل عبد الحافظ، مخرج كبير من الجيل الثاني لمخرجي الدراما المصرية مع يحيى العلمي ومحمد فاضل، هو أحد صناع الدراما العربية، وقد شكل ثنائيًا ناجحًا مع السيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة الذي أخرج له عدة مسلسلات تليفزيونية، ورحل عام 2012.

فى مثل هذا اليوم 15 مارس عام 1941 ولد المخرج إسماعيل عبد الحافظ بمحافظة كفر الشيخ، وتخرج في كلية الآداب قسم لغات شرقية بجامعة عين شمس عام 1963 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف. رفض العمل معيدًا بالكلية لحصوله في ذات الوقت على خطاب تعيين للعمل بالإذاعة والتليفزيون، وعمل في 1963 كمُساعد مُخرج في مراقبة الأطفال، ثم انتقل عام 1965 إلى مُراقبة المُسلسلات كمساعد مخرج لمدة أربع سنوات ثم مخرج أول عام 1970 بترشيح من المخرج إبراهيم الصحن وقت كان رئيس مراقبة المسلسلات.

عكاشة وعبد الحافظ أشهر الثنائيات فى رمضان

ارتبط مشوار إسماعيل عبد الحافظ الإخراجي برفيق دربه الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة الذي توفي عام 2010، حيث بدأ في نهاية الستينيات أول عمل له كمُخرج، وكوّن ثنائيا لامعا مع عكاشة، فعلى مدار سنوات طويلة كان شهر رمضان الموسم الدرامي الأهم على الإطلاق، حيث قدمت خلاله الكثير من الأعمال التي تركت بصمة واضحة مع الجمهور، وجزء كبير من هذا التاريخ صنعه الثنائى الشهير "إسماعيل عبد الحافظ" عمدة المخرجين و"أسامة أنور عكاشة" ملك الرواية، فقد شكل الثنائى علامة بارزة فى رمضان من خلال مسلسلات رمضانية التف حولها العرب والمصريون منها: الشهد والدموع عام 1983.

ايقونة مسلسلات رمضان

وهناك مسلسل "ليالى الحلمية" بأجزائه الخمسة والذى أصبح أيقونة وعلامة كبيرة فى تاريخ المسلسلات الضخمة، من تأليف أسامة أنور عكاشة، وبطولة النجم الكبير يحيى الفخرانى وصفية العمرى وفردوس عبد الحميد، وصلاح السعدنى، وسهير المرشدى، وحسن يوسف وسيد عبد الكريم ويوسف شعبان وشريف منير، وغيرهم، واكتشف فيه حنان شوقى.

إسماعيل وأسامة أشهر ثنائي رمضانى

مسلسل "امرأة من زمن الحب"، بطولة سميرة أحمد وقدم فيه المخرج إسماعيل عبد الحافظ مجموعة كبيرة من الوجوه الشابة الجديدة منهم كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز، وغيرهما من الشباب الجدد عام 1997 وشارك في العمل محمد رياض وجيهان فاضل وهشام سليم والعمل عبارة عن دراما اجتماعية عائلية، واكتشف فيه عبلة كامل وإبراهيم يسرى.

أعمال فنية ارتبطت بالشهر الكريم



أما مسلسل "كناريا وشركاه" الذى كتبه أسامة أنور عكاشة وأخرجه إسماعيل عبد الحافظ من بطولة فاروق الفيشاوى وسمية الألفى ونبيل الحلفاوى وتوفيق عبدالحميد ولوسى، ومن إخراج إسماعيل عبد الحافظ أيضا يروى قصة سيد كناريا الذى دخل السجن فى قضية تزوير أموال، ويخرج بعد سنوات ليجد طليقته تزوجت من صديقه، اللذين زورا شهادة ميلاد ابنه، ويصارع لاسترداد أبنه.

عفاريت السيالة من المسلسلات الرمضانية

كما قدم عمدة الدراما المصرية إسماعيل عبد الحافظ مسلسل "عفاريت السيالة"، للنجمة عبلة كامل، وصفية العمرى وحسن حسنى وأحمد الفيشاوى، خيرية أحمد، زينة، حيث تقوم تقوم "رزقة" عبلة كامل بتبني وتربية ابن شقيقتها "مغاوري" بعد وفاة والدته عند ولادته، ليكبر ويعيش مع خالته في حارة السيالة بالإسكندرية ويعاني من الفقر والظروف الصعبة، لتنقلب الأحداث عندما يظهر فجأة رجل أعمال ثري يدعي أن "مغاوري" ابنه، لتتصاعد الأحداث.

وائل نور وممدوح عبد العليم فى المصراوية

قدم إسماعيل عبد الحافظ مسلسل "المصراوية" فى شهر رمضان عام 2007 ن وهو آخر أعمال السيناريست الكبير أسامة أنور عكاشة، وقام ببطولته فى الجزء الأول هشام سليم وغادة عادل، وفى الجزء الثانى ممدوح عبدالعليم وميس حمدان، وسميحة أيوب ووائل نور، ليتوقف إنتاجه الإخراجي بعد وفاة أسامة أنور عكاشة حزنا عليه ليرحل بعده بعامين.

تنابلة السلطان حلم لم يكتمل

كان إسماعيل عبد الحافظ يستعد لتقديم مسلسل فى شهر رمضان التالى كان يكتبه أسامة أنور عكاشة، حتى إنه لم يكتب منه سوى عشر حلقات باسم "تنابلة السلطان" لكن أسامة رحل قبل استكمال المسلسل، وكان قد عقدت بين عبد الحافظ وبين المؤلف عدة جلسات إعداد للتصوير وكان يفضل الانتهاء من كتابته أولا، وإلى جانب تنابلة السلطان كان هناك أيضا مسلسل باسم “الطريق 2000”.

إلى جانب أعمال المؤلف أسامة أنور عكاشة أخرج اإسماعيل عبد الحافظ مسلسلات أخرى ناجحة جماهيريا عرضت على التوالى فى شهر رمضان لكتاب آخرين منها (ضد التيار، الوسية، حدائق الشيطان، خالتى صفية والدير، للثروة حسابات أخرى، العائلة، البر الغربى) وغيرها.

أشهر ألقابه مخرج الشعب

لقب إسماعيل عبد الحافظ بمخرج الشعب ومكتشف عدد كبير من نجوم الدراما في مصر والوطن العربي، عرف عنه جديته في العمل، كما عرف عنه انتقاده للسلبيات دون تفكير أو خوف، وحدث له موقف تمثل في إخراجه لمسلسل "الناس والفلوس" والذي منعته الرقابة بعد عرض الحلقة الرابعة، فلم يصبه الإحباط، إلى أن جاءت السيدة تماضر توفيق رئيسة للتلفزيون، وأصرت على عودته لإخراج مسلسل "الحب والحقيقة" تأليف فتحية العسال، وهاجم وقتها السلطة الحاكمة وسياسة الانفتاح الاقتصادى في عهد الرئيس السادات، وهوجم المسلسل هجوما عنيفا آنذاك من قبل وسائل الإعلام، وتم إيقاف المسلسل أيضا وأمر السادات بإيقاف إسماعيل عبد الحافظ عن العمل لمدة خمس سنوات من 1980 إلى 1985.

علاقة الحب والاحترام المتبادل

من أواخر كلمات إسماعيل عبد الحافظ: لقد ارتحت في العمل مع الجميع لأن العلاقة بيننا قائمة على الحب والاحترام المتبادل وفهم كل واحد لطبيعة دوره، المخرج مخرج والممثل ممثل، ولا يجوز الخلط لأن تبادل الأدوار يؤدي لكارثة.

المخرج إسماعيل عبد الحافظ

ورحل المخرج إسماعيل عبد الحافظ عام 2012 عن 71 عاما فى باريس حيث كان يعالج هناك بعد صراع قصير مع مرض فى الرئة ورفضت حكومة الإخوان علاجه على نفقة الدولة، ودفن في مقابر عائلته بقرية الخادمية بمحافظة كفر الشيخ.

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