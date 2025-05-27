السلطات الموريتانية تكشف حقيقة سقوط طائرة تقل حجاجًا قبالة البحر الأحمر

نفت السلطات الموريتانية الأخبار المتداولة عن سقوط طائرة تقل حجاجًا موريتانيين قبالة البحر الأحمر.

لا صحة للشائعة التي تحدثت عن سقوط طائرة تقل حجاجا موريتانيين

وقال مدير الحج بوزارة الشئون الإسلامية الولي طه في منشور عبر حسابه على فيس بوك، إنه لا صحة للشائعة التي تحدثت عن سقوط طائرة تقل حجاجا موريتانيين، وقال في منشوره:"حجاجنا سالمون ووصلوا البلاد المقدسة بخير".

من جهتها أكدت الموريتانية للطيران، إن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.

جميع الحجاج الموريتانيين وصلوا بحمد الله بسلام وأمان إلى الأراضي المقدسة

وأضافت في بيان: "جميع الحجاج الموريتانيين وصلوا بحمد الله بسلام وأمان إلى الأراضي المقدسة، ولم يتم تسجيل أي حادث يخص الرحلات المنظمة في هذا الإطار".

وأوضحت أنها قامت بتنظيم ثلاث رحلات جوية في مرحلة الذهاب، وذلك أيام 23 و24 و25 مايو 2025، في إطار خطة نقل الحجاج الموريتانيين.

تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة

وأضافت: "رحلات العودة، مقررة بإذن الله تعالى أيام 12 و13 و14 يونيو 2025، وفقًا للجدول المعتمد بالتنسيق مع الجهات المعنية".

ودعت الشركة الجميع إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة.

وأكدت أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروّجي الشائعات التي تمس أمن وسلامة المسافرين وسمعة الشركة.

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