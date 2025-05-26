الإثنين 26 مايو 2025
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أخبار مصر

مغادرة مئات الحجاج من 3 محافظات إلى جدة ضمن خطة تفويج التضامن

حجاج، فيتو
حجاج، فيتو

يغادر اليوم الإثنين 553 حاجا من حجاج الجمعيات الأهلية وذلك من محافظات سوهاج وقنا والأقصر من مطار الأقصر متجهين إلى مطار جدة مباشرة.

 

وفي نفس التوقيت، يغادر 331 حاجا من المؤسسة المركزية ومحافظة المنيا متجهين إلى مطار جدة من مطار القاهرة مباشرة.

 

مغادرة حجاج الجمعيات

 

وشهد أول أمس السبت الموافق 24 مايو مغادرة حجاج الجمعيات متجهين إلى المدينة المنورة ليكون عدد الحجاج من محافظة البحيرة نحو ٤١٤ حاجا، بينما عدد الحجاج من محافظة الإسكندرية يصل عددهم نحو ١٣٨ حاج ووصل عدد حجاج محافظة مرسى مطروح  نحو ٣٦٨ ليكون إجمالي حجاج الجمعيات الأهلية الذي غادروا السبت من القاهرة إلى المدينة ٩٢٠ حاجا.

 

وعقب ذلك سيتوالى سفر باقي أفواج حجاج الجمعيات الأهلية على مراحل حتى يوم 30 مايو الجاري، حيث يصل آخر الأفواج إلى الأراضي المقدسة.

 

المؤسسة القومية لتيسير الحج

ويستقبل مشرفو المؤسسة القومية لتيسير الحج الحجاج فور وصولهم إلى مطاري المدينة المنورة وجدة، ويتم استقلالهم الباصات المخصصة لنقلهم إلى الفنادق القريبة من ساحة الحرم النبوي، وتم تسكينهم، ثم يتوجهون لأداء الصلاة في المسجد النبوي الشريف، وكذلك لنقلهم إلى مكة المكرمة وتسكينهم في الفنادق المتعاقد عليها وفق المستوى المحدد لكل حاج.

وتتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عمليات التفويج بصفة مستمرة والاطمئنان على وصول حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة وتوافر كافة الخدمات لهم لكي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر.

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الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي المؤسسة القومية لتيسير الحج حجاج الجمعيات الأهلية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي محافظة مرسى مطروح وزيرة التضامن الاجتماعي

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