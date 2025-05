لأول مرة، فرقة TWICE في ضيافة برنامج عربي مع أنس بوخش

شغلت الأوساط الفنية ومحبي الكيبوب في العالم العربي خبر استضافة الإعلامي الإماراتي أنس بوخش لفرقة الفتيات الكورية الجنوبية الشهيرة TWICE، في حلقة خاصة من برنامجه الحواري ABtalks.

وتعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في المنطقة، مما يعكس انفتاحًا ثقافيًا وتوسعًا لمدى تأثير فن الكيبوب.

تحمل الحلقة عنوان "Into the World of K-pop | إلى عالم الكيبوب مع توايس"، ومن المقرر عرضها اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، على قناة أنس بوخش الرسمية على موقع "يوتيوب".

ويتوقع أن تقدم الحلقة نظرة عميقة على مسيرة الفرقة وتجاربهن الشخصية، بالإضافة إلى تفاعلهن مع جمهورهن العالمي، مما يتيح للمشاهدين فرصة التعرف على عضوات TWICE عن قرب.

وتأتي استضافة فرقة TWICE، التي تُعد من أبرز فرق الكيبوب عالميًا، لتؤكد على ريادة البرنامج في التقاء الثقافات وتوسيع نطاقه ليشمل نجومًا من الساحة الفنية العالمية، مما يفتح آفاقًا جديدة للحوار بين الشرق والغرب.

أثار الإعلان عن الحلقة تفاعلًا واسعًا وحماسًا كبيرًا بين معجبي الفرقة في العالم العربي، الذين عبروا عن شوقهم لمشاهدة اللقاء والتعرف على عضوات TWICE بشكل أقرب. وقد تداول المعجبون بكثافة مقاطع وصورًا ترويجية للحلقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما زاد من حالة الترقب والانتظار لهذا الحدث الفني والثقافي الفريد.

فرقة TWICE

تُعتبر فرقة TWICE، التي تأسست عام 2015 تحت إدارة وكالة JYP Entertainment، من أبرز وأنجح فرق فتيات الكيبوب على مستوى العالم. تتألف الفرقة من تسع عضوات موهوبات: نايون، جونغيون، مومو، سانا، جيهيو، مينا، داهيون، تشايونغ، وتزويو. وتتميز الفرقة بكونها متعددة الجنسيات، حيث تضم خمس عضوات كوريات، وثلاث عضوات يابانيات، وعضوة تايوانية، مما يضفي عليها طابعًا عالميًا ويجذب جمهورًا واسعًا من مختلف الخلفيات الثقافية.

اشتهرت TWICE بأغانيها المبهجة والراقصة التي تحمل رسائل إيجابية، وبأدائها الحيوي على المسرح. ومنذ ترسيمها بأغنية "Like OOH-AHH"، حققت الفرقة نجاحات متتالية بأغانٍ مثل "CHEER UP"، "TT"، "SIGNAL"، و"LIKEY"، لتتربع على عرش "فرقة فتيات الأمة" في كوريا الجنوبية، وتكتسب قاعدة جماهيرية ضخمة حول العالم، تُعرف باسم "ONCE".

