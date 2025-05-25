رئيس هيئة السياحة القطرية يطالب بخروج جانجكوك من الجيش

أكد سعد بن علي الخرجي، رئيس مجلس إدارة هيئة السياحة القطرية، على هامش مؤتمر قطر الاقتصادي، رغبته في خروج المغني العالمي ونجم فرقة الكيبوب BTS جانجكوك من الجيش وذلك لاعتقاده أن مكانه على المسرح فارغ ويمتع الجمهور بأدائه.

فقال سعد بن علي الخرجي ساخرًا، عند سؤاله عن دعوة فناني البوب ​​الكوري إلى قطر لجذب المزيد من السياح: "لا أريده في الجيش. أريده أن يغني ويمتع الجمهور."

وذلك بعد أن ذكر رئيس مجلس الإدارة محاولة قطر العام الماضي لجلب المغني الرئيسي لـفرقة BTS، جونجكوك، والتي لم تؤول بالنجاح، وذلك بعد أن قدم أغنية "Dreamers" في حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، مؤكدًا أن الثقافة الكورية أساسية في جهود منظمته الرامية إلى ترسيخ مكانة البلاد كوجهة سياحية عائلية تستضيف حفلات موسيقية ومعارض ومؤتمرات ومهرجانات كبرى أسبوعيًا.

وقال خلال مقابلة مشتركة مع وسائل إعلام آسيوية على هامش منتدى قطر الاقتصادي: "حتى أن طفلي البالغ من العمر ست سنوات قال: 'أبي، أريد بسكويت لعبة الحبار'، فصنعته في المنزل وحاولت تناوله دون أن ينكسر، ولهذا السبب أعتقد أن أي فعالية كورية ستجذب الناس".

تنظيم قطر لأولمبيات 2036

وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة السياحة القطرية أن قطر قادرة على المضي قدمًا في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2036، مما يُشير إلى منافسة محتملة مع كوريا الجنوبية، التي أعلنت عن ترشحها لاستضافة الحدث.

ووصف كأس العالم 2022 بأنه منصة انطلاق لزيادة تدفق السياح، أشار إلى أن الملاعب والبنية التحتية لم تُبنَ فقط لبطولة كرة القدم، بل لمواصلة استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، بما في ذلك بطولة العالم لتنس الطاولة، التي كانت جارية في الدوحة وقت إجراء المقابلة.

قال: "لا حدود لهدفنا في استضافة الأحداث الكبرى. نجاح كأس العالم منحنا الضوء الأخضر لاستضافة الألعاب الأولمبية أو أي بطولة أولمبية أخرى هذا العام".

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