شركة YG تعلن عن أغنية لـ BlackPink وفرقة فتيات جديدة بعد شائعات التفكك

أعلن يانغ هيون سوك مؤسس ورئيس شركة YG Entertainment عن أصدار BlackPink لأغنية جديدة لأول مرة منذ أكثر من عاميين تقريبًا، حيث كانت آخر أغنية لفرقة الكيبوب في عام 2022 بعنوان “Shut Down” ضمن ألبوم “Born Pink”.

وضمن الفيديو الذي أعلن فيه رئيس شركة YG Entertainment عن خططتها للنصف الأخير لعام 2025، أعلن عن إطلاق فرقة فتيات جديدة مكونة من أربع عضوات، كما كشف إصدارات جديدة للعديد من الفرق مثل BabyMonster، وTreasure.

يانغ هيون سوك مؤسس ورئيس شركة YG Entertainment، فيتو

بدأ يانغ بالإعلان عن عودة "بلاك بينك" التي طال انتظارها، على الرغم من أنه لم يحدد موعدًا محددًا للإصدار، كما من المقرر أن تطلق الفرقة الرباعية جولتها العالمية "Deadline" بحفلين موسيقيين في كوريا، يومي 5 و6 يوليو، تليها عروض في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا واليابان.

أغنية جديدة للفرقة الصاعدة BabyMonster في يوليو

ومن المقرر أن تصدر فرقة الفتيات الكورية BabyMonster أغنية منفردة جديدة بعنوان "HOT sauce" في يوليو، تليها أغنية منفردة أخرى في سبتمبر، وألبومًا مصغرًا في الأول من أكتوبر.

وقال يانغ: “ستكون أغنية ”Hot Sauce" أغنية هيب هوب مستوحاة من ثمانينيات القرن الماضي. إنها هدية للمستمعين، آملين أن يقضوا صيفًا ممتعًا".

فرقة BabyMonster، فيتو

فرقة Treasure تعلن عن ألبوم وجولة جديدة

كما أعلن رئيس الشركة عن إصدار فرقة الفتيان Treasure ألبومًا مصغرًا جديدًا في الأول من سبتمبر، وستبدأ جولة جديدة في أكتوبر.

وقال يانغ: "سنواصل دعم تريجر حتى تتمكن الفرقة من إصدار ألبومين على الأقل سنويًا والتفاعل بنشاط مع معجبيها".

فرقة Treasure، فيتو

فرق جديدة في عالم الكيبوب

كما كشفت شركة YG Entertainment عن فرقتين غنائيتين جديدتين للفتيان وفرقتين قيد التطوير. من المقرر أن تنطلق فرقة غنائية واحدة للفتيان العام المقبل، بينما يجري العمل على فرقة فتيات جديدة من أربع عضوات، ولم يُحدد موعد انطلاق الفرقة الأخيرة بعد، ومن الجدير بالذكر أن هذا الإعلان آتي بعد انتشار شائعات تفكك فرقة BlackPink بسبب اسم الجولة العالمية الجيدية وانشغال العضوات في أعمالهم الفردية.

وقال يانغ: "سنُطلق نظام YG Entertainment المُطور بدءًا من النصف الثاني من هذا العام".

وانتهى الفيديو بإعلان تشويقي يلمح إلى الكشف المستقبلي عن أعضاء فرقة الفتيات القادمة.

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