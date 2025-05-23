طرح الفيديو التشويقي الأول لفيلم الرسوم المتحركة "KPop Demon Hunters"

أصدرت شبكة نتفليكس مقطعًا ترويجيا لـ فيلم الرسوم المتحركة القادم "KPop Demon Hunters"، ويحكي فيلم "صائدو شياطين الكيبوب" قصة فرقة فتيات كورية بوب تملأ الملاعب نهارًا، لكنها تعمل سرًا كصائدات شياطين ليلًا.

ومن المقرر أن يؤدي كل من؛ أردن تشو، وماي هونغ، وجي يونغ يو أصوات الثلاثي الذي يحمل الفيلم اسم "KPop Demon Hunters"، بينما سيظهر آن هيو سوب لأول مرة في الأداء الصوتي باللغة الإنجليزية بدور جينو. ويكمل كل من لي بيونغ هون، ودانيال داي كيم، وكين جونغ، وجويل كيم بوستر، ويونجين كيم، وليزا كوشي طاقم الأداء الصوتي المميز، بينما تصدر جونغيون، وجيهيو، وتشايونغ من فرقة توايس أغنية أصلية للموسيقى التصويرية للفيلم.

يبدأ المقطع الدعائي الجديد بتقديم صائدات الشياطين رومي، وميرا، وزوي وهنّ يقاتلن على المسرح وفي المعارك، يواجه الثلاثي أكبر تهديد لهم حتى الآن: فرقة فتيان منافسة لا تُقاوَم من الشياطين المتنكرين، وتهدف الفرقة الشيطانية إلى "تدمير الصيادين نهائيًا" وسرقة معجبيهم، لكن الصيادين لن يستسلموا دون قتال.

وتضمن لمحة سريعة عن أغنية جونغيون وجيهيو وتشايونغ الجديدة "TAKEDOWN"، والتي من المقرر أن تصدر مع فيلم "KPop Demon Hunters" في 20 يونيو.

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