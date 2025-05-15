مغنٍّ كوري يعلن عن غضبه من الصمت العالمي حول المأساة الإنسانية بغزة

في موقف إنساني جريء، عبر مغني الكيبوب جاي بارك (عضو سابق في Day6) عن غضبه من الصمت العالمي تجاه المأساة الإنسانية في غزة، موجهًا رسالة مؤثرة عبرَ حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وقال المغني في منشوره: "كيف تُسمي نفسك إنسانًا وأنت تقف صامتًا بينما يُستهدف المدنيون الأبرياء ويُقتلون؟ هل راحة بالك أهم من الأطفال الذين يتعرضونَ للتجويع في غزة؟".

وانتشر التعليق بسرعة، حيث عكس وعي الفنان بالتطورات العالمية، وتضامنه مع المدنيين المتضررين من الحرب. وقد نالت كلماته صدى واسعًا، خاصة بينَ جمهور الكيبوب العربي، الذي ثمن جرأته في تسليط الضوء على مأساة تتعرض في كثير من الأحيان للتجاهل أو التعتيم.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعلن بها المعني تعاطفه مع القضية الفلسطينية، حيث قام في عام 2024 بنشر قصة قصيرة، وكتب فيها: “أنت لا تحتاج أن تكون مسلما لتقف مع غزة، بل أن تكون إنسانا فقط”.

جاي بارك

جاي بارك هو مغني راب ومغني وكاتب أغاني وراقص أمريكي مقيم في كوريا الجنوبي، وهو عضو في فرقة بي-بوي آرت أوف موفمنت (AOM) ومقرها سياتل، ومؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركات تسجيلات الهيب هوب المستقلة AOMG وH1ghr Music، بالإضافة إلى كونه مؤسس شركة التسجيلات More Vision.

عاد بارك إلى كوريا الجنوبية في يونيو 2010 لتصوير فيلم Hype Nation، وفي يوليو، وقع بارك عقدًا مع SidusHQ، إحدى أكبر وكالات الترفيه في كوريا الجنوبية. وأعاد بارك تسمية علامته التجارية وظهر لأول مرة كمغني منفرد ومغني راب، وشارك في مسابقات الهيب هوب في كوريا الجنوبية، وهو أمر نادر بالنسبة لكل من نجوم الكيبوب النشطين والسابقين.

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