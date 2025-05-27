الثلاثاء 27 مايو 2025
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خارج الحدود

الكويت تدعو لاستئناف عملية سلام جادة بين فلسطين والاحتلال

الكويت، فيتو
الكويت، فيتو

 عقدت اليوم أعمال القمة الثانية بين مجلس  التعاون لدول الخليج العربية ورابطة الآسيان في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث شاركت الكويت بوفد برئاسة ولي العهد.

 

ضرورة تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف

 وشدد ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح علي ضرورة تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف، والجريمة المنظمة، وتكثيف تبادل المعلومات الأمنية وتحسين القدرة لمواجهة الأزمات.

كما أكد مجددا علي موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتأييدها لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

 

ممارسة الضغوط اللازمة لوقف العدوان

 ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وممارسة الضغوط اللازمة لوقف العدوان، وضمان الحماية الدولية للمدنيين.

وجدد دعوة الكويت  إلى استئناف عملية سلام جادة وذات مصداقية، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مثمنا في هذا الإطار مواقف رابطة الآسيان في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق ونصرة قضاياه العادلة.

 

دول مجلس التعاون ترحب بالتطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة السورية

 وفيما يتعلق بالأوضاع في سوريا، فإن دول مجلس التعاون ترحب بالتطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة السورية، وتؤكد دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، بما يكفل للشعب السوري الشقيق استعادة أمنه واستقراره، ويفتح أمامه آفاق التنمية والازدهار.

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