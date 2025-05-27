الثلاثاء 27 مايو 2025
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خارج الحدود

بيان عاجل من مصر بشأن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ومستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى

اقتحام بن غفير للمسجد
اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

أعربت مصر عن بالغ إدانتها لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وعدد كبير من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك في استمرار للممارسات التصعيدية الإسرائيلية.

 

وأعادت جمهورية مصر العربية، في بيان لوزارة الخارجية، التحذير من تداعيات تلك التصرفات الاستفزازية التي تمس معتقدات ومشاعر مئات الملايين من المسلمين حول العالم، محذرة من المغبة الشديدة لتلك التصرفات المتهورة وعواقبها على امن واستقرار المنطقة.

وأكدت مصر على ضرورة تصدي المجتمع الدولي للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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