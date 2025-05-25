الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون الإسرائيلي

أعلنت جماعة الحوثي في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن تنفيذ عملية استهدفت مطار اللد (بن جوريون) بمنطقة يافا المحتلة.

جماعة الحوثي تستهدف مطار بن جوريون الإسرائيلي

وقالت جماعة الحوثي في بيانها: إن العملية تسببت في عرقلة عدد من العمليات في مطار بن جوريون الذي استهدفته قواتنا.



وأضافت: إن المجازر اليومية المرتكبة بحق أهلنا في غزة تدفع اليمن إلى مزيد من الجهد والعمل، مشيرة إلى أن استجابة معظم الشركات لقرار الحظر أثرت على حركة الملاحة في مطار بن جوريون.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بتعليق عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن جوريون بعد الإبلاغ عن الصاروخ اليمني.

كما أشارت إلى أن هناك حلات جوية عالقة في الأجواء بسبب صاروخ أطلق من اليمن.

وأوضحت بيانات ملاحية أن هناك 4 رحلات جوية تواجه تعطلا بالهبوط في مطار بن جوريون وتحلق قبالة السواحل الإسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأحد: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل.

صاروخ يمني في أجواء إسرائيل

وأضاف جيش الاحتلال: أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض صاروخ من اليمن ونطلب الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.

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