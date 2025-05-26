محافظ الشرقية يناقش آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية الصحية "من بدري أمان"

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي ضرورة الاستعداد الجيد لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية الصحية "من بدري أمان" والتي تأتي من منطلق حرص القيادة السياسية على الإهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وتستهدف دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأورام وتقديم فرد سليم قادر علي المشاركة في بناء وتنمية المجتمع.بمحافظة الشرقية

الاجتماع التنسيقي للمبادرة

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدة محافظ الشرقية مع الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، والدكتور حاتم أمين المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والدكتور خالد عبد العزيز المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والدكتور محمد عزب منسق لجنة سرطان عنق الرحم بمبادرة الأورام السرطانية،

وحدة تقييم الأداء للمبادرات

وبالإضافة إلى الدكتورة ناني عمر مدير وحدة تقييم الأداء للمبادرات الرئاسية، والدكتورة هويدا خليل منسق مبادرة دعم صحة المرأة، والدكتورة دعاء بدوي منسق مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، والدكتورة مريم محمود مديرة إدارة المبادرات الرئاسية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، لبحث آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية الصحية "من بدري أمان" بالمحافظة،

انطلاق المبادرة فى 14 -19 يونيو

من المقرر إطلاقها خلال الفترة من ١٤ حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥ بهدف تقديم خدمات مبادرتي دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، لأكبر عدد من المواطنين من السيدات والرجال بالمحافظة.

تنفيد العديد من المبادرات

أشاد محافظ الشرقية بالمبادرات الرئاسية الصحية التي يطلقهاالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للوصول إلى كافة فئات المجتمع، مؤكدًا أن المحافظة خلال الفترة السابقة شهدت تنفيذ العديد من المبادرات الصحية التي تهتم بصحة وسلامة المواطنين للوصول إلى مجتمع صحي وسليم وخال ٍمن الأمراض.

منافشة خطة العمل التنفيذية للمبادرة

مبادرة - من بدرى امان بالشرقية

تناول اللقاء مناقشة خطة العمل التنفيذية للمبادرة، والتي تشمل تقديم خدمات الفحص الطبي والتوعية الصحية للمواطنين، وإحالة الحالات المكتشفة لإستكمال الفحوصات والعلاج بالمستشفيات المتخصصة، وذلك في ثلاثة مستشفيات رئيسية وهي "مستشفى الزقازيق العام، ومستشفى منيا القمح المركزي، ومستشفى فاقوس المركزي".

الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة

إستعرض الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة الوضع الصحي الراهن بالمحافظة، ومؤشرات الأداء والإنجازات التي حققتها المبادرات الرئاسية المختلفة بالمحافظة، والتي إستفاد منها أكثر من ١٦ مليون متردد من أبناء الشرقية، من بينهم ٣ مليون و٧٧٧ ألف مواطن تم فحصهم ضمن مبادرة القضاء على فيروس سي بالإضافة لفحص مليون مواطن للكشف عن سرطان الرئة والقاولون وعنق الرحم عند السيدات، والبروستاتا عند الرجال

كتشاف حالات الاصابة

وذلك بالوحدات الصحية وفي حالة إكتشاف حالات إصابة يتم تحويلهم للمستشفيات المتخصصة وصرف العلاج بالمجان، بالإضافة لعمل 6 مليون و800 ألف زيارة للسيدات للكشف عن سرطان الثدي ونشر فيديوهات توعوية على منصات التواصل الإجتماعي وتفعيل دور الرائدات الريفيات لتوعية السيدات بأهمية إجراء فحص ذاتي شهريًا وذلك بهدف الإكتشاف المبكر للإصابة والتوجه لتلقي العلاج.

نشر كافة الفيدوهات التوعوية

وخلال الإجتماع قرر المحافظ نشر كافة الفيديوهات التوعوية الصحية على الصفحة الرسمية للمحافظة حتى تصل لأكبر عدد ممكن من المواطنين ولتحقق الفائدة القصوي منها.

اهمية المبادرة الرئاسية

كما تم خلال الإجتماع التأكيد على أهمية المبادرة الرئاسية في تفعيل حملة "قرى بلا سرطان"، من خلال إختيار عدد من القرى المستهدفة داخل محافظة الشرقية، وتكثيف خدمات الفحص والتوعية بها، بما يضمن الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والوصول بالخدمات الصحية إلى الفئات الأكثر إحتياجًا بالمجان، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة نحو الوقاية وتعزيز الصحة العامة،

الفتيان من 9015 عام يتلقون تطعيما

واشارالدكتور وكيل وزارة الصحة إلى أن مبادرة (من بدري أمان) سوف تتضمن تلقي الفتيات من سن ٩ – ١٥ سنة تطعيمًا ضد فيروس عنق الرحم وذلك لأول مرة بمحافظة الشرقية وعلى مستوي محافظات الجمهورية.

دعم القطاع الصحى

وثمن فريق عمل المبادرة مجهودات محافظ الشرقية في دعم القطاع الصحي مؤكدين أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ ونجاح المبادرة الرئاسية الصحية والوصول إلى جميع فئات المجتمع في مختلف قرى مراكز ومدن المحافظة من خلال التوعيه والتثقيف وتوقيع الكشف وتلقي العلاج.

توجيه الشكر للرئيس

وفي نهاية الإجتماع قدم محافظ الشرقية الشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحرصه الدائم والمستمر على الإهتمام بصحة الإنسان المصري وصولًا لبناء مجتمع متقدم ومتكامل معافى من الأمراض.

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