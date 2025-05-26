إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية في الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجه الـ ٢٦ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

قطع المرافق عن المنازل المخالفة

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي عن محافظة الشرقية: إن المحافظ شدد على الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، والقيام بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة.

إزالة 10 حالات تعدي

وأسفرت تلك الحملات عن إزالة ٢ حالة تعدي على مساحة ٢٣٠ متر مباني و٨ حالات تعدي على مساحة ١٣ فدان و٢ قيراط و١٢ سهم علي الأراضي الزراعية على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

التصدي لأي بناء مخالف

أشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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