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تموين الشرقية: توريد 570 ألف طن قمح للصوامع حتى الآن

استقبال اماكن التخزين
استقبال اماكن التخزين ل570 الف طن من القمح

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي أهمية محصول القمح  والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادى حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.بمحافظة الشرقية 

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ما تم توريده بالأمس وإجمالى المورد

وقالت الدكتورة أسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إن المهندس عبد الكريم عوض الله  وكيل وزارة التموين أوضح أنه ما تم توريده بالأمس بلغ ٢٩٦٧ طن و١٨٢ كيلو ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن اليوم ٥٦٩٨٩٣  طن و٧٦٢ كيلو قمح إلي مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

 توفير أدوات التخرين 

 وأشار وكيل وزارة التموين إلي ضرورة التأكد من توفير أدوات التخزين وشروط ومواصفات الشون التي تستخدم في استلام وتخزين الأقمـاح المحلية وهى منع استلام الأقماح بالشون الترابية نهائيًا سواء للتخزين أو كمركز تجميع وان يكون موقع الشونة على طريق يسهل الوصول إليه وأرضية الشونة (أسمنتية - اسفلتية) لا توجد بها تكسيرات أو شقوق ومطابقة للمواصفات وان تكون محاطة بالكامل بسور مناسب ( أسمنتي- صاج ) وتحتوي على مشمعات الأغطية وتكون بحالة جيدة ومناسبة للسعة التخزينية للشونة.

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المهندس وكيل وزارة الزراعة 

وفي سياق متصل أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة ضرورة التزام  المزارعين  بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، موكدًا أن الدولة لا تدخرجهدًا في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

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حازم الأشمونى محافظ الشرقية المهندي عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين التجارة الداخلية الصناعات الغذائية المحاصيل الاستراتيجيه محافظة الشرقية

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