محافظ الشرقية يفتتح معرض بيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية معرض بيع السلع والمواد الغذائية ومستلزمات عيد الأضحى المبارك والمقام بميدان التحرير بمدينة الزقازيق بالتعاون بين الغرفة التجارية والمحافظة ومديرية التموين والتجارة الداخلية والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

محافظ الشرقية يفتح معرضا للسلع بمناسبة عيد الاضحى المبارك

محافظ الشرقية يفتح معرضا للسلع بمناسبة عيد الاضحى المبارك

المعرض مكون من 12 باكية

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية، إن المحافظ تفقد أجنحة المعرض والمكون من 12 باكية تضم كبرى الشركات والسلاسل التجارية من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية واللحوم والخضروات والفواكه أمام المواطنين بالأسعار التنافسية والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25 إلى 30٪ ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى عيد الأضحى المبارك.

محافظ الشرقية يفتح معرضا للسلع بمناسبة عيد الاضحى المبارك

تخفيض بعض انوع اللحوم

وخلال تفقد محافظ الشرقية أقسام المعرض، قرر تخفيض بعض أنواع اللحوم المجمده تيسيرًا على المواطنين ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم، مشيدا بالتعاون الجاد بين الغرفة التجارية والتجار والعارضين واستجابتهم لخفض الأسعار وكذلك مستوى وجودة المعروضات وتنوعها بالإضافة لتواجد فريق عمل من الطب البيطري للتأكد من جودة المنتجات التي يتم تقديمها للمواطنين.

محافظ الشرقية يفتح معرضا للسلع بمناسبة عيد الاضحى المبارك

محافظ الشرقية يفتح معرضا للسلع بمناسبة عيد الاضحى المبارك

المواطنون سعداء بافتتاح المعرض

أعرب المواطنون عن سعادتهم بافتتاح المعرض مؤكدين أن هذه المعارض تسهم بشكل مباشر في تحقيق التوازن في الأسواق وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، لا سيما في ظل إرتفاع الأسعار بالأسواق الحرة.

محافظ الشرقية يفتح معرضا للسلع بمناسبة عيد الاضحى المبارك

التوسع فى افتتاح المعارض

أوضح محافظ الشرقية أن افتتاح المعرض اليوم يأتي في إطار حرص محافظة الشرقية على التوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الإقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر الشرقاوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار وبالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحي المبارك.

محافظ الشرقية يفتح معرضا للسلع بمناسبة عيد الاضحى المبارك

الحضور لافتتاح المعرض

شارك في الإفتتاح محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد الزاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، واللواء دكتور ابراهيم متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري ووائل العاصي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

محافظ الشرقية يفتح معرضا للسلع بمناسبة عيد الاضحى المبارك

محافظ الشرقية يفتح معرضا للسلع بمناسبة عيد الاضحى المبارك

شعبان ابو الفتوح رئيس مركز الرقاريق

ومعهم المحاسب عبد الحميد عطا الله والدكتور وديع أنطوان نائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية و وائل عنان أمين عام الغرفة التجارية بالشرقية وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق وأحمد ضاحي رئيس حي أول ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية.

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