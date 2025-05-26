ضبط مراكب صيد مخالفة خلال حملات تفتيشية على المجاري المائية بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بحماية المجاري المائية وتنمية الثروة السمكية، وذلك من خلال التنسيق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات ومصايد الأسماك بالزقازيق والمفرخات وتفعيل آليات تنظيم الصيد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط مخالفات الصيد

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إن هبة عبد التواب مديرة وحدة الثروة السمكية والإنتاج الحيواني بديوان عام المحافظة أكدت قيام اللجان المُشكلة لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالنزول لليوم التاني، وفي إطار خطة المديرية لتنفيذ القانون في كافة المجالات وضبط مخالفات الصيد الجائر والمخالف.

مسؤولو وحدة الثروة السمكية

يأتي ذلك بحضور مسئولي وحدة الثروة السمكية، والعقيد عبد الوهاب سعادة مدير شرطة البيئة والمسطحات بالشرقية، حيث تم التنسيق مع مكتب مصايد الزقازيق وجهاز شئون البيئة وإدارة شئون البيئة بالديوان العام وهندسة ري منيا القمح ومجلس مدينة منيا القمح، لضبط مخالفات المراكب غير المرخصة وغير المصرح لها بالصيد.

العقيد عبدالوهاب سعادة

وأشار العقيد عبد الوهاب سعادة مدير شرطة البيئة والمسطحات بالشرقية إلى أضرار الصيد الجائر المخالف والصيد بالكهرباء لما له من خطورة على الثروة السمكية فى قتل الأسماك الصغيرة وأضرار على صحة الإنسان لكونه يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية في إحسان عملية تزكية الحيوان لأن الصعق بالكهرباء يسبب سكتة دماغية للأسماك ينتج عنه شلل تام في أجزاء الجسم.

التنسيق بين الجهات المعنية

كما يؤدي إلى حدث خطير في جسم الإنسان عند استهلاكها، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق بين الجهات المعنية وتحديد أحد الأماكن بدائرة مركز منيا القمح لصيد الأسماك بالكهرباء مستخدمين مراكب (فلوكة) غير مرخصة، حيث تم ضبط ٣ مراكب واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

معقل صيد الأسماء بالصعق بالكهرباء

ومن جانبه أشار المهندس محمد عسكر مدير مكتب مصايد الزقازيق باستكمال أعمال اللجنة تم المرور على مصرف ميت بشار بمركز ومدينة منيا القمح بناءًا على معلومات من أهالى المنطقة، حيث توجهت اللجنة بأكملها إلى هذا المصرف معقل الصيد بالكهرباء بمركز منيا القمح، حيث تبين وجود عدد (٣) مراكب خشب بالمصرف غير مرخصة وليس عليها أرقاما تدل على مالكها، وتم ضبطها والتحفظ عليها بمخازن مكتب مصايد الزقازيق ، وتحرير محاضر مخالفة.

إعاقة جريان المياه

كما تم رصد سدود وحواجز بعرض المصرف تعوق عملية جريانة الطبيعية لحجزها للأسماك الموجودة لصيدها بالكهرباء من أشخاص مجهولين باستخدام المراكب المضبوطة.

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