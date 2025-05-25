الأحد 25 مايو 2025
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محافظ الشرقية يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ههيا

محافظ الشرقية يتابع
محافظ الشرقية يتابع تنفيذ المشروعات المدرجة

تابع المهندس حازم الأشموني  محافظ الشرقية أيمن هيكل رئيس مركز ومدينة ههيا للوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال بالمشروعات الخدمية والتنموية

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مركز ومدينة ههيا 

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي عن محافظة الشرقية، إن ذلك  بنطاق مركز ومدينة ههيا وبتكلفة ٢٥ مليون و٤٨٦ ألف جنيهًا، وذلك  ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024 / 2025..للوقوف على درجة التزام المتعهدين بالتنفيذ طبقا للجدول الزمني للتنفيذ.

سرعة الانتهاء من التنفيذ

كلف المحافظ رئيس المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات لسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال ودخولها الخدمة طبقًا للجدول الزمني المحدد للارتقاء بالبنية التحتية وتحقيق الراحة للمواطنين.

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توريد 130 عمود للإنارة 

ومن جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة ههيا أنه طبقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ جاري تنفيذ أعمال الإنترلوك، وتوريد ١٣٠ عمود وتوريد مهمات للإنارة العامة وإحلال وتجديد المجزر الآلي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية ايمن هيكل رئيس مركز الابراهيمية رئيس مدينة الابراهيمية المشروعات التنموية والخدمية تنفيذ اعمال المشروعات

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