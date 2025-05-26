محافظ الشرقية يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بأبو كبير

اطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية من المحاسب السيد عبد الرازق مصطفي رئيس مركز ومدينة أبو كبير على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية بالمشروعات الخدمية والتنموية بالشوارع بتكلفة 30 مليون و850 الف جنيهًا وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024 / 2025.

سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي عن محافظة الشرقية أن المحافظ قد كلف رئيس المركز التنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال ودخولها الخدمة طبقًا للجدول الزمني المحدد للارتقاء بالبنية التحتية وتحقيق الراحة للمواطنين.

تنفيذ اعمال التطوير بمكفر النجدى

ومن جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة أبو كبير أنه طبقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي جارى تنفيذ أعمال تطوير شوارع منطقة كفر النجدي وأرض أبو حبيب ومنطقة شارع شعلان وشارع نعيم وشارع مخبز سكر.

رصف شارع الدمايسة

وبالاضافة الى منطقة سوارس بتركيب بلاط الانترلوك لافتًا إلى أنه جاري رصف شارع الدمايسة واستكمال رصف شارع أبو عوض واستكمال رصف شارع السلام ورصف شارع المستشفى وخلفه.

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