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تموين الشرقية: انتظام العمل بمنظومة توريد القمح للشون والصوامع

توريد القمح للشون
توريد القمح للشون والصوامع

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية  انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلى بكافة مواقع التخزين بالمحافظة والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي ٢٠٢٥م.

وأوضح أن ما تم توريده، أمس، بلغ ٩١٨٠ طن و٤١٢ كيلو ليصل إجمالي ما تم توريده من القمح حتى الآن ٥٤٣٦١٢ طن و٣٣٧ كيلو جرام من الأقماح المحلية.

تموين الشرقية: ضبط 5 أطنان أرز وسكر مجهول المصدر

المهندس عماد محمد جنجن 

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية أن المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية أوضح أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ٣٦٦٠٠١ فدان حتى الآن علمًا بأن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٧٠١٨٣ فدان. 

أراضى الحقول الارشادية متنوعة 

وأشار إلي أن الحقول الارشادية المنزرعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنوعت ما بين  أراضي قديمة ( حقول فردية ) 56 حقل وأراضي جديدة (حقول فردية) 7 حقول بمساحة واحد فدان وحقول ارشادية  بالمزارع السمكية ( 15 حوض سمكى بمساحة 410 فدان) بالاضافة الى  أراضي ملحية (حقول فردية)  8 حقل. 

المهندس عبد الكريم عوض الله 

ولفت المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين إلى إن من شروط أماكن التخزين إن يتم الاستلام  بالصوامع  المعدنية والأسمنتية والحقلية  والبناكروالهناجر والشون الأسمنتية والأسفلتية المطابقة لشروط التخزين والتي تتم معاينتها من مديرية التموين المختصة وكذلك اللجان المشكلة من الجهات المعنية لمعاينة الشون من مديرية التموين المختصة من  وزارة التموين وهيئة سلامة الغذاء والهيئة العامة للسلع التموينية والجهات المسوقة التابعة لها الشونة   وإرسال نماذج المعاينة للوزارة معتمدة من مدير المديرية موضحا ً بها مدى صلاحيتها لتخزين القمح المحلي والسعة التخزينية (طن/ قمح )وذلك قبل بدء موسم التوريد وذلك لاعتمادها من اللجنة العليا لاستلام الأقمـاح المحلية موسم ٢٠٢٥.  .

تموين الشرقية: توريد 53442 طن قمح للمواقع التخزينية حتى الآن

 

 

 

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية جمع وتخزين محصول القمح الشون والصوامع الموردين والمزارعين العام الحالى مواقع التخزين

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