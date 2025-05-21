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محافظ الشرقية يتابع أعمال تنفيذ المشروعات الخدمية بمنشأة أبوعمر

محافظ الشرقية يتابع
محافظ الشرقية يتابع أعمال تنفيذ المشروعات الخدمية

اطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية من المهندس عاطف صالح رئيس مدينة منشأة أبوعمر على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية للمشروعات الخدمية والتنموية بتكلفة قدرها 5 ملايين و880 ألف جنيه، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 24- 25.

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تكليف رئيس المدينة بالتنسيق مع الجهات

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث عن محافظة الشرقية أن المحافظ  قد كلف رئيس مدينة منشأة أبوعمر بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات.

سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال

وذلك  لسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال ودخولها الخدمة طبقًا للجدول الزمني المحدد للارتقاء بالبنية التحتية وتحقيق الراحة للمواطنين. وحسب الجدول الزمنى للتنفيذ.

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جار تنفيذ أعمال تجميل مدخل المدينة 

ومن جانبه، أوضح رئيس مدينة منشأة أبو عمر أنه طبقًا للخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي...جارى تنفيذ أعمال تجميل مدخل المدينة وإنارة شوارعها بزرع أعمدة إنارة عامة،  وتركيب كشافات الليد، فضلًا عن تدعيم ديوان المدينة بأجهزة كمبيوتر بمشتملاتها ، لإستكمال منظومة التطوير عبر التحول الرقمى وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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المهندس حازم الاشمونى محافز الشرقية المهندس عاطف صالح رئيس مدينة منشأة ابو عمر معدلات اداء نسب التنفيذ الجدول الزمني الخطة الاستثمارية

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