الإثنين 26 مايو 2025
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صحة ومرأة

أعراض الغضروف وأسبابه ونصائح لتجنب الإصابة به

آلام الغضروف، فيتو
آلام الغضروف، فيتو

أعراض الغضروف، الغضروف من إصابات العمود الفقرى الشهيرة التى يصاب بها الشباب وكبار السن، وتسبب آلام مزعجة قد تعوق الحركة أحيانا.

وأعراض الغضروف عديدة، وللأسف قد لا تحتمل فى بعض الحالات، لذا يحرص مريض الغضروف على الالتزام بالعلاج للتخلص من أعراضه.

ويقول الدكتور محمد عمارة استشارى أمراض العظام والعمود الفقري: إن الغضروف من المشاكل الصحية الشائعة التي تصيب العديد من الأشخاص، خاصة في منطقة الرقبة أو أسفل الظهر، وقد يؤثر بشكل كبير على قدرة الشخص على الحركة وممارسة أنشطته اليومية. 

 

وأضاف عمارة، أن الغضروف هو مادة مرنة تفصل بين فقرات العمود الفقري وتعمل كوسادة لامتصاص الصدمات، وعندما يحدث انزلاق أو تمزق في هذا الغضروف، يعرف ذلك بـ"الانزلاق الغضروفي" أو "الديسك".

 

أعراض الغضروف

  وتابع، تختلف الأعراض حسب مكان الإصابة، لكن تشمل الأعراض العامة للإصابة بالغضروف:-

  • ألم حاد في الظهر أو الرقبة.
  • تنميل أو خدر في الأطراف (الذراعين أو الساقين).
  • ضعف في العضلات.
  • صعوبة في الحركة أو الجلوس لفترات طويلة.
  • في بعض الحالات المتقدمة، قد تحدث مشاكل في التبول أو الإخراج.

 

أسباب الإصابة بالغضروف

 وأوضح الدكتور محمد عمارة استشارى أمراض العظام والعمود الفقري، أن هناك أسبابا عديدة وراء الإصابة بالغضروف، منها:

  • رفع الأشياء الثقيلة بطريقة خاطئة.
  • الجلوس لفترات طويلة بوضعية غير صحيحة.
  • التقدم في العمر مما يؤدي إلى تآكل الغضاريف.
  • السمنة التي تزيد الضغط على العمود الفقري.
  • قلة ممارسة التمارين الرياضية.
  • إصابات العمود الفقري أو الحوادث.
أعراض الغضروف 
أعراض الغضروف، فيتو 

مخاطر إهمال علاج الغضروف

وأضاف الدكتور عمارة أنه يجب الاهتمام بعلاج الغضروف لتجنب مخاطره، ومنها:

  • تطور الحالة إلى ألم مزمن.
  • فقدان الإحساس أو الحركة في بعض الأطراف.
  • حدوث ضرر دائم في الأعصاب.
  • في الحالات الشديدة العجز عن المشي أو ممارسة الحياة الطبيعية.

 

طرق علاج الغضروف 

وتابع، أن هناك طرقا عديدة لعلاج الغضروف، منها:

  • الراحة وتجنب المجهود.
  • استخدام الكمادات الباردة أو الساخنة.
  • أدوية مسكنة ومضادة للالتهاب.
  • العلاج الطبيعي وتمارين تقوية العمود الفقري.
  • قد يوصى بالتدخل الجراحي لإزالة الجزء المنزلق من الغضروف أو استبداله.

 

طرق الوقاية من الإصابة بالغضروف 

وقال الدكتور محمد عمارة، أن هناك بعض النصائح التى تجنب الإصابة بالغضروف، منها:

  • ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
  • الحفاظ على وزن صحي.
  • الجلوس بوضعية سليمة خاصة أثناء العمل.
  • تجنب رفع الأشياء الثقيلة بطريقة خاطئة.
  • أخذ فترات راحة عند الجلوس الطويل أو القيادة.
  • الانتباه لصحة العمود الفقري أمر ضروري للحفاظ على جودة الحياة، وباتباع أسلوب حياة صحي والوقاية المناسبة، يمكن تجنب الكثير من مشاكل الغضروف أو تقليل مضاعفاتها عند حدوثها.
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