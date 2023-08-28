مرض الديسك، احذر هذه الأعراض وهؤلاء أكثر عرضة للإصابة

مرض الديسك، أو ما يعرف بمرض الانزلاق الغضروفي أحد أهم الأسباب الأكثر شيوعًا لآلام الرقبة والظهر والساق.

ما هو مرض الديسك

الديسك أو الانزلاق الغضروفي، إصابة في العمود الفقري حيث يوجد سلسلة من الفقرات في العمود الفقري تمتد من الجمجمة إلى نهاية العمود الفقري وتوجد بين الفقرات وسائد مستديرة تسمى الأقراص، تعمل هذه الأقراص كحواجز بين العظام، مما يسمح للإنسان بالانحناء والتحرك بسهولة بحسب موقع Cleveland Clinic

ويحدث مرض الديسك عندما تتمزق أحد هذه الأقراص، ويعتبر مرض الديسك سببًا رئيسيًا لألم الرقبة أو الذراع، وآلام الظهر وألم الساق.

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ويمكن أن تحدث في أي جزء على طول العمود الفقري، ولكن غالبًا ما يحدث مرض الديسك في أسفل الظهر أو الرقبة، ومن النادر أن يكون الديسك في منتصف الظهر

فئات أكثر عرضة للإصابة بمرض الديسك

ويوجد فئات أكثر عرضة للإصابة بمرض الديسك منهم:

١- الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 50 عامًا

٢-الجلوس لفترات طويلة على نفس الوضعية.

٣-زيادة الوزن.

٤-رفع الأشياء الثقيلة.

٥- حركات الانحناء أو الالتواء المتكررة أثناء العمل أو ممارسة الرياضة أو الهوايات.

٦- التدخين.

أسباب حدوث الديسك

تحتوي الأقراص على مادة هلامية،وطبقة خارجية أكثر صلابة، ومع مرور الوقت، تضعف الطبقة الخارجية وقد تتشقق، ويحدث الانزلاق الغضروفي عندما تندفع المادة "الهلامية" الداخلية عبر الشق، قد تضغط المادة المتسربة على الأعصاب الشوكية القريبة.

ويوجد عدة عوامل يمكن أن تزيد من الإصابة بمرض تمزق الديسك منها:

١- الشيخوخة.

٢-الوزن الزائد.

٣- حركات متكررة.

٤- الإجهاد المفاجئ من الرفع

أعراض الإصابة بالديسك

وتشمل أهم الأعراض الإصابة بالديسك:

١- ألم في الظهر.

٢-وخز أو تنميل في الساقين والقدمين.

٣- ضعف العضلات.

٤- ألم بالقرب من أو بين لوحي الكتفين.

٥- ألم ينتقل إلى الكتفين والذراعين

٦- آلام الرقبة خاصة في الظهر وعلى جانبي الرقبة.

أعراض الديسك

طرق تشخيص مرض الديسك

١- التصوير بالرنين المغناطيسي

٢- الأشعة السينية

٣- الأشعة المقطعية.

نصائح لتخفيف الألم الناتج عن الديسك

١- الراحة لمدة تتراوح من يوم إلى ثلاثة أيام، إذا كان الألم شديدًا، ولكن من المهم تجنب فترات الراحة الطويلة في الفراش لمنع التيبس.

٢- تناول مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية، مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين.

٣- وضع الحرارة أو الثلج على المنطقة المصابة.

أعراض عند ظهورها يجب اللجوء الي الطبيب

١- إذا تعارض الألم مع الحياة اليومية، مثل الذهاب إلى العمل.

٢- عدم تحسن الأعراض بعد أربعة إلى ستة أسابيع.

٣- الأعراض تزداد سوءا.

٤- تنميل في الذراعين

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