بدون جراحة، أخصائي علاج طبيعي يكشف حل مشكلة الانزلاق الغضروفي

الانزلاق الغضروفي، كشف الدكتور محمود أبو العطا، أخصائي العلاج الطبيعي والسمنة الدكتوراه الإكلينيكية للعلاج الطبيعي لأمراض العظام جامعة القاهرة عضو الجمعية الأمريكية، أهمية العلاج الطبيعي في التعامل مع الانزلاق الغضروفي.

تقوية عضلات الظهر والبطن

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “إكسترا نيوز”: دور العلاج الطبيعي في مشكلة الانزلاق الغضروفي هو التحكم في الألم واستعادة الحركة وعودة المريض للحياة الطبيعية بتقوية عضلات الظهر والبطن واستعادة قوام العمود الفقري.

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مشكلة العلاج الجراحي

ولفت إلى أن العلاج الجراحي يسبب آلام شديدة لا تذهب بأي مسكن كما أنه يتم بالضغط على الأعصاب الحسية فيفقد المريض الإحساس ببعض الأطراف أو الضغط على الأعصاب التي تتحكم في البول أو البراز فيؤدي لوجود عدم التحكم بهم.

وسائل علاج الانزلاق الغضروفي

وأشار إلى أن أهم وسائل العلاج الطبيعي للانزلاق الغضروفي تكمن في التحكم بأجهزة كثيرة مثل الليزر وهو عبارة عن ضوء تتحول طاقته من طاقة ضوئية إلى مواد كهرومغناطيسية تخدر الألم في المكان المصاب وهو مضاد للالتهاب، بالإضافة إلى الموجات الفوق صوتية والعلاج المائي مثل قربة الماء، كذلك استخدام العلاج اليدوي بالتدليك الموضعي لإقلال التقلص، مما يؤدي إلى راحة المريض.

أعراض الانزلاق الغضروفي، مؤلمة للغاية، وتتسبب في عدم قدرة المصاب على مواصلة حياته بشكل طبيعي، ويمكن التعرف بسهولة على أعراض الانزلاق الغضروفي، حتى يمكن التعامل معها، والتوجه لطبيب للحصول على الرعاية الصحية المناسبة، فيعد الانزلاق الغضروفي من المشاكل التي تسبب آلاما شديدة، وقد تصل لعدم القدرة على الحركة، وهو يتركز في الشعور بآلام شديدة في آخر الظهر، وعدم القدرة على ممارسة مختلف الأنشطة البدنية، والشعور بألم مبرح عند الانحناء أو حمل أي أغراض ثقيلة.

أسباب الإنزلاق الغضروفي

ويشير دكتور محمد السيد رمضان جراح المخ والأعصاب والعمود الفقري، إلى أن هناك أسبابا عديدة للإصابة بالانزلاق الغضروفي، فأحيانا تكون هناك عوامل وراثية، كضعف أنسجة الغضروف.

أو بسبب الجلوس لفترات طويلة بدون ممارسة الحركة، كما أن هناك العديد من المهن التي تتطلب ممارستها التحميل المستمر على العمود الفقري.



ويضيف دكتور محمد السيد أن من أكثر الأماكن شيوعًا في الفقرات التي يحدث عندها الانزلاق الغضروفي؛ ما بين الفقرة القطنية الرابعة، والفقرة القطنية الخامسة عند أسفل الظهر، وهذه المنطقة هي التي تعمل على امتصاص تأثير حمل أعلى الظهر، وخاصة أثناء الوقوف أو الجلوس.



أعراض الانزلاق الغضروفي

وعن أعراض الانزلاق الغضروفي، يؤكد دكتور محمد، أنها تعتمد على الفقرات التي فيها تمزق بالحلقات الليفية التي تحيط بنواة الغضروف، ومدى تأثر الأعصاب بضغط هذه الغضاريف.

فأحيانا تكون أعراض الانزلاق الغضروفي؛ مجرد ألم في أماكن الفقرات التي حدث بينها الإصابة.



أما في حالة أن الغضروف المنزلق كبير، فإن أنسجة نواة الغضروف "الديسك"، ستضغط على الأعصاب المجاورة لها، والخارجة من بين فقرات العمود الفقري مسببة آلاما في جانب واحد من الجسد.



وإذا حدث انزلاق ما بين الفقرة الرابعة والخامسة القطنية في أسفل الظهر، فستؤثر على الأعصاب، موزعة الألم أسفل الأرداف في خلف الفخذ، وفى الرجل، مع وجود آلام أسفل الظهر.



وفى بعض الأحيان يحدث تنميل في الرجل وليس ألم فقط، وعادة ما تزداد حدة الألم سوءا، مع الوقوف، وتقل حدتها مع الاستلقاء والراحة.

ويضغط على الأعصاب في كلا جانبي الجسد، وليس في جانب واحد فقط، والإحساس بألم في كلا الرجلين.



وأحيانا يصل الأمر إلى عدم القدرة على الحركة، وإصابة الشخص بالتبول أو التبرز اللاإرادي، وهو ما يُطلق عليه متلازمة ذيل الفرس.

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