الأحد 25 مايو 2025
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حوادث

عثروا عليه داخل شقته، التصريح بدفن جثة حفيد نوال الدجوي

حفيد نوال الدجوى
حفيد نوال الدجوى

أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة أحمد الدجوي حفيد نوال الدجوي بعد العثور على جثته وبها طلق ناري داخل منزله في أكتوبر.

وأعلنت أسرة المتوفي أن صلاة الجنازة على أحمد الدجوي غدًا بـ مسجد جامعة MSA  بعد صلاة الظهر.

 

وكانت وزارة الداخلية أصدرت ، قبل قليل، بيانا كشفت من خلاله تفاصيل وملابسات العثور على جثة حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر.

وقالت الداخلية في بيانها: فى ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ملابسلات وفاة  أحمد الدجوى حفيد  نوال الدجوى.. بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم الأحد 25  مايو 2025،  تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة بلاغا من أسرة المذكور بقيامه بإطلاق عيار نارى على نفسه مستخدمًا طبنجة مرخصة خاصة به حال تواجده بمحل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بدائرة القسم مما أدى إلى وفاته. 

وأشارت التحريات إلى أنه كان يعالج فى الفترة الأخيرة من أمراض نفسية، وسافر للخارج فى رحلة علاجية فى هذا الإطار وعاد للبلاد مساء أمس السبت.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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نيابة العامة دفن جثة حفيد نوال الدجوي حفيد نوال الدجوي جامعة MSA وزارة الداخلية

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