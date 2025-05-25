الأحد 25 مايو 2025
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خارج الحدود

اعتقال أمريكي خطط لاغتيال ترامب وتفجير سفارة واشنطن فى تل أبيب

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية فى تل أبيب، فيتو

كشفت وزارة العدل الأمريكية، مساء اليوم، عن اعتقال مواطن أمريكي بتهمة محاولة إلقاء قنبلة حارقة على سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب.

اعتقال أمريكي خطط لتفجير سفارة واشنطن فى تل أبيب

ولفتت، إلى أن الموقوف بتهمة محاولة إلقاء قنبلة على السفارة الأمريكية في تل أبيب هدد باغتيال الرئيس دونالد ترامب.

استهداف المتحف اليهودي فى العاصمة الأمريكية واشنطن

والخميس الماضي، استهدف مواطن أمريكى المتحف اليهودي فى العاصمة الأمريكية “واشنطن”، ةقتل رجل وامرأة بالرصاص أمام المتحف، وأحد القتيلين موظف بالسفارة الإسرائيلية.

وقالت شرطة واشنطن إنها حددت هوية المشتبه به بأنه إلياس رودريجيز ويبلغ من العمر 30 عاما.

ووفق شرطة واشنطن فإن المشتبه به "لم يكن معروفا لدى الشرطة".

منفذ هجوم المتحف اليهودي هتف فلسطين حرة

وأوضحت الشرطة أنها لم "تتلق أي معلومات استخباراتية عن تهديد إرهابي أو جريمة كراهية محتملة قبل إطلاق النار".

وقال قائد شرطة واشنطن إن المشتبه به هتف "فلسطين حرة" خلال احتجازه.

وأضاف أن المشتبه به "شوهد وهو يتجول خارج المتحف قبل إطلاق النار، واعتقله أفراد الأمن لاحقا".

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وزارة العدل الامريكية سفارة الولايات المتحدة تل أبيب قنبلة حارقة اغتيال الرئيس دونالد ترامب السفارة الامريكية في تل ابيب المتحف اليهودي

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